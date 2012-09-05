Выселение из жилого помещения. Помощь адвоката по жилищным вопросам. Рейтинг лучших

Иногда обстоятельства складываются таким образом, что приходится проживать на общей жилой территории с людьми, которые доставляют дискомфорт. Когда нарушения правил соседства переходят все дозволенные грани, то встает вопрос о необходимости выселения дебоширов. Как это сделать в рамках закона и возможно ли это?





Причины выселения из жилого помещения, пояснения жилищного адвоката

Выселить человека из жилого помещения можно только в том случае, если он:

использует жилое помещение не по назначению;

имеет задолженность за проживание;

систематическое нарушение порядка и прав соседей;

бесхозяйственное обращение с помещением.

При наличии этих факторов не всегда удается выселить нарушителя из жилья. При первом обращении назначается административное наказание - штраф. Если нарушения носят систематический характер- выселение.

Если человек оказывается в ситуации, когда грозят выселением, то можно обратится за помощью к юристу по жилищным вопросам. Он проведет консультацию, поможет разобраться в документах, окажет защиту в суде. Если требования о выселении незаконны, то адвокат поможет отстоять интересы. Если повод для выселения существует, то правозащитник поможет избежать выселения, но штраф заплатить придется.





Признаки хорошего юриста по жилищным вопросам

Критерии, гарантирующие качество работы адвоката сходны для юристов с любой специализацией. У хорошего правозащитника есть достаточное количество положительных отзывов и рекомендаций., которые всегда при желании можно проверить. Большой стаж работы в сфере жилищного права так же сигнализирует о том, что специалист опытный и точно разбирается в тонкостях процесса.

Наличие лицензии – обязательное требование к осуществлению адвокатской деятельности. Поэтому при знакомстве с юристом по жилищным вопросам надо попросить с ней ознакомится. Подлинность документа проверяется в местной городской коллегии адвокатов по запросу.

Признаком хорошего адвоката является большой процент успешно завершенных дел в суде. Чем больше побед, тем больше вероятность того, что и ваше дело закончится положительно для вас.

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Как выбрать юриста по жилищным вопросам?

Чтобы выбрать хорошего специалиста, надо действовать согласно плану:

Выбрать несколько юристов по жилищным вопросам, которые произвели наилучшее впечатление. Проанализировать представленную информацию (стаж работы, образование, количество побед в судах, отзывы, рекомендации). Проверить лицензии в коллегии адвокатов. Записаться на прием к претендентам, попросить представить примерный план ведения дела. Выбрать правозащитника, с которым будет осуществляться сотрудничество. Составить документы на оказание услуг.

Следуя простым рекомендациям выбрать хорошего юриста по жилищным вопросам не составит труда.



