На двигателях автомобилей ВАЗ, ГАЗ-24, ЗМЗ-53А и др. вентиляторы снабжены электромагнитной муфтой, которая управляет включением и выключением вентилятора, поддерживая автоматически оптимальный температурный режим двигателя. Якорь муфты соединен с вентилятором, а электромагнит (обмотка) муфты - с тепловым реле на радиаторе.

При температуре охлаждающей жидкости свыше 88 °С, тепловое реле на радиаторе автоматически замыкается и ток поступает в электромагнитную муфту и образовавшееся магнитное поле втягивает якорь муфты и, находящийся на его валу вентилятор, начинает вращаться и просасывать охлаждающий воздух через радиатор. При охлаждении жидкости в радиаторе до (78... 80) °С реле размывается, электромагнитная муфта обесточивается и якорь с вентилятором автоматически отключается.

Жидкостный насос служит для подачи под давлением охлаждающей жидкости в водяные рубашки блока и головки блока цилиндров - к наиболее нагретым местам двигателя. Насосы обычно центробежного типа, крыльчатка насоса приводятся от коленчатого вала клиноременной или зубчатой передачей (дизельные двигатели). Жидкость подается при вращении крыльчатки насоса.

Уплотнение валика крыльчатки жидкостного насоса осуществляется с помощью самоподжимного сальника, состоящего из манжеты, уплотнительной обоймы и пружин. При подтекании воды из контрольного отверстия в корпусе водяного насоса, сальник необходимо заменить. Шарикоподшипник насоса обычно не смазывается, а в некоторых двигателях смазывается консистентной смазкой через пресс-масленку.