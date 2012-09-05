Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Жидкостная система охлаждения




Жидкостная система охлаждения
16 Февраля 2017
Теги: авто

На двигателях автомобилей ВАЗ, ГАЗ-24, ЗМЗ-53А и др. вентиляторы снабжены электромагнитной муфтой, которая управляет включением и выключением вентилятора, поддерживая автоматически оптимальный температурный режим двигателя. Якорь муфты соединен с вентилятором, а электромагнит (обмотка) муфты - с тепловым реле на радиаторе.

При температуре охлаждающей жидкости свыше 88 °С, тепловое реле на радиаторе автоматически замыкается и ток поступает в электромагнитную муфту и образовавшееся магнитное поле втягивает якорь муфты и, находящийся на его валу вентилятор, начинает вращаться и просасывать охлаждающий воздух через радиатор. При охлаждении жидкости в радиаторе до (78... 80) °С реле размывается, электромагнитная муфта обесточивается и якорь с вентилятором автоматически отключается.

Жидкостный насос служит для подачи под давлением охлаждающей жидкости в водяные рубашки блока и головки блока цилиндров - к наиболее нагретым местам двигателя. Насосы обычно центробежного типа, крыльчатка насоса приводятся от коленчатого вала клиноременной или зубчатой передачей (дизельные двигатели). Жидкость подается при вращении крыльчатки насоса.

Уплотнение валика крыльчатки жидкостного насоса осуществляется с помощью самоподжимного сальника, состоящего из манжеты, уплотнительной обоймы и пружин. При подтекании воды из контрольного отверстия в корпусе водяного насоса, сальник необходимо заменить. Шарикоподшипник насоса обычно не смазывается, а в некоторых двигателях смазывается консистентной смазкой через пресс-масленку.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Вывоз мусора - . (+24)
Управление гидромуфтой... - . (+17)
Новый Chevrolet Tahoe - . (+28)
И все же заметные неудобства е... - . (+62)
Распределительный вал... - . (+68)
Газораспределительный механизм... - . (+97)
Тестирование Discovery... - . (+61)
Сцепление - . (+61)
Выпуск недорогих автомобилей... - . (+66)
Генри Форд - . (+40)
Тон-Авто - . (+54)
Выкуп авто - . (+51)
Управление приборами... - . (+61)
Управление автомобилем... - . (+66)
Прокат машин - . (+106)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке