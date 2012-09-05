Во избежание случаев размораживания системы охлаждения в зимнее время целесообразно применять жидкости, замерзающие при низкой температуре,— антифризы.

ГОСТ 159—52 предусматривает выпуск двух марок охлаждающих жидкостей — 40 и 65. Маркировка этих жидкостей соответствует температурам их замерзания.

Жидкость марки 40 содержит 53% этиленгликоля и 47% воды, при 20° имеет удельный вес 1,072 и замерзает при температуре —40°. Цвет жидкости — слабожелтый.

Жидкость марки 65 содержит 66% этиленгликоля и 34% воды. При 20° ее удельный вес 1,0863, температура замерзания —65°. Эта жидкость предназначена для применения на автомобилях, эксплуатируемых в районах с очень низкими температурами. Для отличия жидкость марки 65 окрашивается в оранжевый цвет.

Некоторые автохозяйства получают концентрированный этиленгликоль марки 40 К- В этом случае для приготовления смесей можно пользоваться данными табл. 35.

Процентное содержание этиленгликоля в смеси определяют специальным прибором — гидрометром. Он представляет собой ареометр с двумя шкалами: одна из них указывает процентное содержание этиленгликоля, вторая — температуру замерзания смеси. При отсутствии гидрометра можно пользоваться ареометром с пределами измерений от 1,000 до 1,100.

Антифриз, удельный вес которого меньше 1,07 и больше 1,09, не годен к применению.