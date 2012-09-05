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Жесткая связь
26 Сентября 2020
Теги: авто

Чтобы опробовать силовой агрегат в деле, мы взяли на тест Mini One в версии, оснащенной бесступенчатой автоматической трансмиссией. Вариатор, которым комплектуется Mini, помимо обычного и спортивного автоматических режимов, имеет функцию ручного переключения steptronic. имитирующую механическую шестиступенчатую коробку передач. При работе в ручном режиме вариатор строго выдерживает одно из шести фиксированных передаточных отношений, обеспечивая таким образом жесткую связь двигателя с колесами и соответствующее этому удобство управления тяговой динамикой.

В автоматическом режиме наш Mini One продемонстрировал неплохую динамику разгона при исключительной плавности этого процесса. Переводим селектор трансмиссии в положение S — спорт. Ощущения очень похожие. Разве что при разгоне вариатор теперь чуть позже «убегает наверх» — в зону меньших передаточных чисел, позволяя двигателю работать на более высоких оборотах. Соответственно несколько увеличился и темп ускорения.

Ну и, наконец, самое интересное — режим Steptronic, ведь именно в нем можно наиболее полно оценить характер мотора. Двигатель действительно оказался весьма тяговитым. Он обеспечивает не только пристойную динамику разгона, но и удобство управления. К тому же и замедление при торможении мотором вполне ощутимо.


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