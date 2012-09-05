Бывают случаи, когда геймеру становится недоступным выбранный им виртуальный слот-клуб. Это происходит абсолютно неожиданно. Открыв собственную учетную запись он вдруг обнаруживает, что она заблокирован вместе с денежным депозитом и имеющейся на ней суммой. Кроме того, что он не сможет насладиться любимым азартным гемблингом, теряет к тому же все сбережения. Это может произойти по разным причинам. Одной из подобных причин является учащение хакерских атак, которые и вызывают срабатывание систем защиты и полную блокировку веб-ресурсов виртуальных клубов. Такие атаки ставят своей целью очищение счетов геймеров и кражу их средств. Поэтому система в автоматическом режиме блокирует аккаунты пользователей подобных виртуальных заведений, защищая их от вероятного проникновения хакеров. Еще одной причиной подобного отказа является использование различными регулировщиками или же провайдерам строгих санкций. Дело в том, что они часто принимают такое решение под влиянием действующего, достаточно строгого законодательства. Прибегая к способу блокировки, они стараются помешать слот-клубу продолжать свою полноценную работу, однако чаще всего это им не удается. К примеру, такой известнейший отечественный бренд, как Вулкан, создал именно для обхода подобных блокировок новый веб-ресурс с другим доменным адресом, который защищает его преданных пользователей. Если вдруг они обнаружат, что портал данного слот-заведения заблокирован, он всегда сможет проследовать по ссылке http://google.wulcanudachy.net/zerkalo/ и попасть на зеркало, которое надежно защищено от любых подобных санкций или же хакерских атак.

Называется данный веб-ресурс зеркалом, который специально разработан командой Вулкана, чтобы пользователь сумел иметь постоянный доступ к игральному софту, собранному данным слот-клубом. Здесь вы сможете воспользоваться аналогичным с официальным веб-ресурсом функционалом и насладиться такой же азартной атмосферой, располагающей к фантастическому гемблингу. Кроме того зеркало поможет сохранить вам контроль над собственными учетными записями или же денежными депозитами. Поэтому оно идеально подходит для достижения максимальной безопасности в случае применения регулировщиками жестких санкций или же блокировки по отношению официальной онлайн-площадки Вулкана.

Не менее важным является и тот факт, что в зеркале геймерам доступны все те слот-аппараты, которые размещены данным сетевым заведением на собственном официальном веб-ресурсе. Поэтому здесь вы сможете насладиться любимыми слот-аппаратами, выбирая их по функционалу или же тематической линии. Также доступны и бесплатные демо-версии таких эмуляторов, не требующие даже обычной регистрации. Следовательно, если вы сделаете такой выбор никогда не будете думать о таких санкциях, как блокировка или же потеря денежных сбережений.

