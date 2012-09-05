Официальное зеркало Super Slots Casino

Администрация онлайн-казино Супер Слотс заботится об удобстве и обеспечивает все условия для комфортной игры. Одним из показателей надежности провайдера является система действующих реплик. Зеркало казино Суперслотс https://super-slots.ru/ – это постоянный доступ к любимым развлечениям в любое время и из любой точки планеты. Альтернативная площадка позволяет клиентам продолжить игру, даже если основной ресурс заблокирован провайдером или не работает по техническим причинам.





Как начать играть на альтернативной площадке

По сути зеркало казино Супер Слотс является точной копией основного сайта и отличается от него только доменным адресом. Чаще всего переход на зеркало осуществляется автоматически, когда главный сайт не отвечает. Если этого не произошло, клиент может сам зайти на альтернативную площадку через браузер. Для этого достаточно ввести в поисковую строку рабочую ссылку.

Найти адрес запасной площадки можно на официальном сайте казино Супер Слотс. Сохраните ее в закладках на случай блокировки заведения. Если ссылку вы не сохранили, запросить ее можно у специалистов службы поддержки, написав на электронную почту. А вот искать самостоятельно зеркала в браузере не рекомендуется, так как можно попасть на фейковую страницу.





Когда нужны запасные адреса

Зеркало казино Супер Слотс выручат не только в случае блокировки игровой площадки на территории юрисдикции, где запрещена азартная деятельность. Пригодятся они в случае:

хакерской атаки;

неполадок сервера;

перегруженности основного портала.

Постоянно функционирующий домен позволяет продолжить игру без повторной регистрации. Войти в аккаунт можно с уже имеющимся логином и паролем. Если до этого вы не зарегистрировались, сделать это можно на зеркальном сайте. Процедура проходит стандартно и займет не больше минуты. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы внести в форму адрес электронной почты и пароль. Еще быстрее стать полноправным клиентом клуба можно, авторизовавшись через учетную запись в соцсети.





Игра на запасной площадке

Оформление зеркала не отличается от основного ресурса. Здесь доступны те же платежные системы, пользователи могут участвовать в бонусной программе, играть в те же слоты бесплатно и на деньги. В каталоге представлены только лицензированные модели от таких мировых провайдеров, как: IGT, Novomatic, NetEnt, Igrosoft.

Можно вести интересную и прибыльную игру на барабанных слотах, симуляторах рулетки, карточных и настольных игр.

Доступна клиентам зеркала казино Супер Слотс и круглосуточная онлайн-связь со службой поддержки. Если у вас возникли вопросы или проблемы, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам. Менеджеры быстро ответят на вашу заявку и помогут решить ситуацию.



