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Зеркало Орка 88 — официальная копия основной платформы
28 Августа 2020
Теги: Игры

Дизайн казино Орка 88 отличается стильностью, однако при этом учтено все для удобства клиента. Элементы управления располагаются сверху и по бокам, ярко выделяясь на темном фоне. Непосредственно на основной странице пользователю предлагается войти или зарегистрироваться, в случае отсутствия аккаунта. Рядом расположен баннер, где появляются предложения принять участие в акциях, получить бонусы и прочее.

На официальном сайте http://orca-playgame.com/ представлены самые популярные гаминаторы. Это очень удобно для новых посетителей, растерявшихся в разнообразии автоматов. А в данном случае игрокам сразу видно, что именно достойно их внимания. Опытных геймеров устроит возможность поиска конкретных слотов по названию либо разработчику.


Регистрация и вход в кабинет

Попав первый раз на зеркало Орка 88, геймер может зайти в раздел с эмуляторами, попробовав их в демоверсии. Однако в данном случае невозможно что-то выиграть, к тому же азарт совсем не тот. Именно из-за этого гости казино решаются сыграть на настоящие средства. Здесь потребуется зарегистрироваться в системе. Данная процедура довольно простая.

К примеру, вы можете заполнить специальную форму. В данном случае потребуется только указать электронную почту, а также пароль. Спустя определенное время на ваш электронный ящик придет сообщение от администрации, в котором будет содержаться ссылка для входа в клуб.

Следующий способ будет удобным для тех, кто имеет страничку в соцсетях. Следует выбрать подходящую иконку, а система извлечет оттуда требуемую информацию.

Далее может понадобится указать еще некоторые личные данные, например такие:

  • фамилию, имя, отчество;
  • адрес проживания;
  • контактный номер телефона.

Иногда могут попросить предоставить скан копии документов, которые подтверждают личность пользователя.


Рабочее зеркало Орка 88

В определенных странах, в том числе в Российской Федерации, онлайн-гемблинг клубы должны в обязательном порядке иметь лицензию, выданную государством. Иначе заведения блокируют, при этом игроки не в состоянии попасть на площадку, лишь указав имя в браузере. Возникает вопрос — как же выиграть в казино, если вы даже не можете элементарно туда войти? В данном случае ответ администрации довольно прост — используйте зеркало Орка 88.

Зеркало Орка 88 — это официальная копия основной платформы, которая перенесена на другой домен, отличающийся только несколькими символами в названии. Данные о клиентах, а также их денежных средствах, список доступных слотов, бонусные предложения — это все берется из основной версии. Гемблеру достаточно только ввести логин и пароль, продолжив играть в демонстрационной версии либо на деньги в онлайнклубе.

Существует еще один способ обойти блокировки. В данной ситуации рекомендуется скачать специальное для Android приложение казино Орка 88. Вы можете установить его на планшет либо на смартфон, развлекаясь непосредственно с них. На данное приложение не распространяются блокировки.


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