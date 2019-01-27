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После регистрации и запроса пароля стоит проверить папку «Спам», куда нередко попадают письма от онлайн-казино. Если письмо вообще не пришло, нужно связаться с техподдержкой, которая работает круглосуточно. Специалисты активируют аккаунт вручную. Для вывода денег может понадобиться процедура верификации, так что с самого начала следует указывать достоверные данные. Гражданам стран, законодательством которых азартные игры запрещены, казино может отказать в обслуживании, хотя бесплатная игра в демо-режиме доступна и для них. Обслуживаются только совершеннолетние пользователи!