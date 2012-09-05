Сегодня рынок изобилует разнообразными азартными забавами. Однако спортивный беттинг среди таких забав является наиболее востребованным. Любой болельщик может использовать свои навыки вместе с накопленным опытом для оформления онлайн-ставок на те или иные состязания и получить за это прекрасную финансовую отдачу. При этом везение напрямую зависит от умений беттора и суммы ставок. Чем выше такая сумма, тем больше можно получить вознаграждение. Если раньше от азартных болельщиков требовалось посещение пунктов приема, заполнение бумажных анкет для ставок и простаивание в длиннющих очередях, сегодня этой проблемы уже нет. Все перечисленные процедуры выполняются дистанционно, через официальные веб-ресурсы виртуальных букмекеров.







Преимущества онлайн-беттинга



Среди разных букмекерских контор особо выделяется Фонбет. Это проверенное временем, солидное заведение, которое представлено на рынке азартной индустрии уже 26 лет. Онлайн-ставки букмекер начал принимать четыре года назад. Радует контора пользовательскую аудиторию высококачественным сервисным обслуживанием и оригинальной линией. Здесь работает специальный аналитический отдел, который в ежедневном режиме обновляет роспись конторы. А для заблокированных бетторов фонбет зеркало рабочее всегда доступно с аналогичным официальному порталу функционалом. Это намеренное решение разработчиков, чтобы сохранить удобство пользования услугами виртуального букмекера.







Функции зеркала



Бетторы, пользующиеся услугами зеркала, получают доступ ко всей информационной составляющей официального веб-ресурса букмекера. Здесь можно знакомиться с анонсами, акциями, статистикой. Также доступны разные ссылки на лайв-события. Порядок входа на зеркало аналогичен порядку портала. Пользователи без труда могут зачислять средства на собственные игорные счета или же выводить выигранные суммы в минимальные сроки. Поэтому, открывая зеркало, беттор получает возможность быстрого оформления онлайн-ставки, открытия личного аккаунта без прохождения дополнительной регистрационной процедуры и использования данных, внесенных прежде. Здесь вы сможете испытать успех, используя для этого спортивные ставки.







Ставим в зеркале



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