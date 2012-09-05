Сегодня рынок изобилует разнообразными азартными забавами. Однако
спортивный беттинг среди таких забав является наиболее востребованным.
Любой болельщик может использовать свои навыки вместе с накопленным
опытом для оформления онлайн-ставок на те или иные состязания и получить
за это прекрасную финансовую отдачу. При этом везение напрямую зависит
от умений беттора и суммы ставок. Чем выше такая сумма, тем больше можно
получить вознаграждение. Если раньше от азартных болельщиков
требовалось посещение пунктов приема, заполнение бумажных анкет для
ставок и простаивание в длиннющих очередях, сегодня этой проблемы уже
нет. Все перечисленные процедуры выполняются дистанционно, через
официальные веб-ресурсы виртуальных букмекеров.
Преимущества онлайн-беттинга
Среди разных букмекерских контор особо выделяется Фонбет. Это
проверенное временем, солидное заведение, которое представлено на рынке
азартной индустрии уже 26 лет. Онлайн-ставки букмекер начал принимать
четыре года назад. Радует контора пользовательскую аудиторию
высококачественным сервисным обслуживанием и оригинальной линией. Здесь
работает специальный аналитический отдел, который в ежедневном режиме
обновляет роспись конторы. А для заблокированных бетторов фонбет зеркало рабочее всегда доступно с аналогичным официальному порталу
функционалом. Это намеренное решение разработчиков, чтобы сохранить
удобство пользования услугами виртуального букмекера.
Функции зеркала
Бетторы, пользующиеся услугами зеркала, получают доступ ко всей
информационной составляющей официального веб-ресурса букмекера. Здесь
можно знакомиться с анонсами, акциями, статистикой. Также доступны
разные ссылки на лайв-события. Порядок входа на зеркало аналогичен
порядку портала. Пользователи без труда могут зачислять средства на
собственные игорные счета или же выводить выигранные суммы в минимальные
сроки. Поэтому, открывая зеркало, беттор получает возможность быстрого
оформления онлайн-ставки, открытия личного аккаунта без прохождения
дополнительной регистрационной процедуры и использования данных,
внесенных прежде. Здесь вы сможете испытать успех, используя для этого
спортивные ставки.
Ставим в зеркале
Пользователи Зеркала могут найти здесь наиболее важные и даже второстепенные мероприятия, в том числе теннисные, баскетбольные, футбольные или же хоккейные турниры. Беттор может легко выбрать подходящий матч и оформить пари, не отходят от своего ПК или же гаджета. Зеркало Фонбет также принимает лайв-ставки прямо во время игр. Каждый посетитель имеет возможность анализа сведений о матче, внося при этом изменения в сделанные ранее прогнозы. Все это повышает вероятность достижения выигрыша. Пул тотализатора насчитывает несколько миллионов. Поэтому с использованием ваших знаний и опыта в спорте можно легко заработать на зеркале этого виртуального букмекера и практически моментально получать средства.