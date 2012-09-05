Современная гемблинг-индустрия отличается разнообразием и огромным выбором виртуальных букмекерских контор. Каждая такая контора предлагает пользовательской аудитории свои условия беттинга. Однако есть у них одно общее - это проблема блокировки. Правительство постоянно ужесточает законодательство относительно игорного бизнеса. Вводятся новые регуляции и запреты. Многие виртуальные букмекеры не имеют лицензионной и разрешительной документации, которая позволяла бы им вести легальную деятельность на территории страны. Поэтому они часто становятся жертвами санкций со стороны контролирующих органов.





Как обойти санкции Роскомнадзора?



Если вы почитаете детальный обзор виртуального букмекера 1xBet https://bkmirror.com/1xbet-obzor/, легко убедитесь в актуальности проблемы блокировки основного веб-сайта этой конторы. Регуляторы часто прибегают к этой мере, чтобы предотвратить доступ к ресурсу компании. Выражается это в полном отключении провайдерами поддержки официального портала 1xBet. Бетторы, зарегистрированные на данной интернет-площадке теряют доступ к своим учетным записям. Соответственно они не могут продолжать ставить и распоряжаться собственными сбережениями, которые хранятся на их игорных депозитах.



Чтобы решить проблему, команда букмекера разработала рабочее зеркало. Это копия основного веб-сайта компании, которая имеет идентичный дизайн и функционал. Такая альтернатива позволяет азартной публике легко обойти блокировку и продолжить наслаждаться беттингом. Они полностью восстанавливают доступ к своим профилям и могут свободно распоряжаться средствами. Преимущество такого ресурса заключается в отсутствии необходимости повторной регистрации. Если вы уже успели зарегистрировать на официальном веб-ресурсе букмекера, сможете использовать уже имеющиеся учетные данные для входа на альтернативный веб-сайт.



Не потребуется от бетторов и установка дополнительного ПО. Достаточно найти актуальный доменной адрес зеркала, и вы сумеете наслаждаться игрой без каких-либо ограничений. Зеркало обеспечивает бесперебойный доступ беттору к ставкам. Следует отметить, что такие ресурсы имеются сегодня практически у всех виртуальных букмекеров. В пример можно привести ГГБет - онлайн-площадку, которая специализируется на онлайн-ставках по киберспортивным дисциплинам. Альтернативные сайты-копии работают идеально, обеспечивая постоянный доступ азартным пользователям. Через них можно не только ставить на выбранные спортивные или же киберспортивные событий, но и выводить/вводить средства. Как только Роскомнадзор блокирует официальные ресурсы контор, они моментально выставляют альтернативные варианты ссылок на актуальные зеркала.