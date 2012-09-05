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Здоровый образ жизни
6 Августа 2020
Теги: авто

Все «соискатели прав» проходят медицинскую комиссию, которая отбраковывает не годных к управлению автомобилем людей. Тем не менее существует целый ряд «разрешенных» болезней, существенно снижающих функциональные возможности человека. В первую очередь к ним относятся сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные заболевания, диабет. Такие недуги провоцируют недомогание, слабость, повышенную раздражительность. быструю утомляемость. Естественно, все это выходит боком в сложных дорожных ситуациях — те, кто имеет эти болезни, на 30% чаше попадают в ДТП? чем здоровые люди.

Не только наличие заболевания. но и применение лекарственных препаратов может привести к беде. Многие успокоительные, противоаллергические, гипотензивные (снижающие давление) средства противопоказаны водителям. На фоне этого совершенно дико выглядит то, что в нашей стране отсутствует практика предупреждения врачами о несовместимости применения определенных лекарстве вождением машины. Не радует и популярное ныне самолечение — насмотревшись рекламы, народ глотает различные «колеса» (даже не поинтересовавшись побочными явлениями) и садится за руль.

Выбираем лучших из худших

Медицинские требования сейчас едины как к частникам, так и к профессионалам. Правда, эти понятия сейчас настолько размыты, что, возможно, пока не стоит вводить дополнительные требования — навести бы порядок в том, что имеем сегодня.

Но все же некоторые эксперты ратуют за дополнение медицинского отбора специальным психофизиологическим тестом При этом человека проверяют на монотоноустойчивость («а дорога серою лентою вьется»), быстротой переключения внимания (экстренная ситуация), эмоциональную устойчивость. Такие функции малотренируемы и формируются в раннем детстве Конечно, было бы очень здорово, если бы «источниками повышенной опасности» управляли только абсолютно подходящие для этого люди. Но вся сложность в том, что водитель — массовая и далеко не высокооплачиваемая профессия. Подходы же к отбору в элитные и массовые профессии принципиально различаются - в одни отбирают лучших, в другие, увы, отбраковывают худших.


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