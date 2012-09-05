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Защита в трех уровнях
8 Июня 2017
Теги: авто

В рекламных проспектах, распространяемых некоторыми фирмами, часто упоминаются двух-трехуровневые сигнальные датчики с регулируемой чувствительностью. Между тем, несмотря на их применение, у многих сигнализаций нередко происходят ложные срабатывания. В чем тут дело? Это не совсем так. Как показывает практика, чаще всего источником ложных срабатываний оказывается одноуровневый датчик удара, или, как его еще называют, шок-сенсор.

При неграмотной регулировке чувствительности он может среагировать даже на гул проезжающего мимо грузовика или на сильный порыв ветра. Более качественные сенсоры имеют два и более уровня регулировки. Например, двухуровневый датчик реагирует на легкие толчки короткой серией сигналов сирены, на сильный удар — длинной. Еще лучше многоуровневые устройства с пропорциональной реакцией на «покушение» (когда продолжительность звучания сирены меняется в зависимости от силы удара). Так что при выборе сигнализации желательно покупать такую, у которой датчики тревоги обладают способностью автоматической подстройки при отсутствии внешних воздействий и их можно регулировать дистанционно с помощью брелока. В подобных случаях, например, когда автомобиль стоит под окнами и внезапно начался дождь, владелец всегда сможет снизить чувствительность ударного датчика, не выходя из дома. Хотите быстро и выгодно продать автомобиль? Обратитесь в компанию Avtoaliance. Все вот это не займет и 30 минут и необходимая сумма будет у вас в кармане.

Во всех новых противоугонках реализован фирменный алгоритм интеллектуальной защиты от ложных срабатываний скос включение, когда таймер активируется при открывании двери и включенном зажигании. Если «монстр» необходим в том числе для управления багажником (или другим дополнительным устройством, требующим краткого сильноточного импульса), обратите внимание на модели 300 и 600, особенно водителей «персоналок» и тех, кто занимается «извозом», интересует функция дистанционного (с помощью брелока) управления дверными замками при включенном зажигании.

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