Если наружные тормозы расположены непосредственно на колёсах, на них попадают брызги воды и грязи, и они теряют свою эффективность в дождливую погоду. В современных конструкциях тормоз защищён тормозным диском (приклёпанным или прикреплённым каким-либо иным способом к картеру заднего моста или к поворотному кулаку), который охватывает кромку тормозного барабана таким образом, что стекающей или разбрызгиваемой воде почти невозможно попасть в барабан. В полуосевых чулках заднего моста или в ступицах колёс предусмотрены уплотнения, которые предохраняют барабаны от попадания масла. Наружные ленточные тормозы, применяемые теперь только как стояночные тормозы, обычно располагаются на коробке передач или на карданном валу, где они меньше подвержены действию грязи и воды.

Дисковые тормозы применяются главным образом как аварийные или стояночные тормозы на грузовых автомобилях, и в этом случае они обычно устанавливаются на коробках передач. Иногда дисковые тормозы применяются в качестве тормозов колёс (например, на некоторых английских военных автомобилях в период второй мировой войны). Преимуществом их в этом случае является большая компактность в осевом направлении по сравнению с барабанными тормозами.