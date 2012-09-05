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Защита прав
8 Февраля 2017
Теги: авто

И надо бы нам искать пути сотрудничества с ними, а не пытаться за их, да и за наш счет за ткнуть дыры в госбюджете. Вопрос того, из-за подобных явно протекционистских мер, многие импортеры автомобилей планируют в скором будущем перенос своей активности в страны Содружества с льготным, по сравнению с Россией, таможенным и налоговым режимом.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, к чему это приведет. После майского повышения ВАЗом отпускных цеп на автомобили валютный эквивалент рублевой розничной цены па ВАЗ-21099 уже сравняло! с прошлогодней валютной розничной ценой на импортные автомобили аналогичного класса (Nissan Sunny, Toyota Corolla, Mazda 323), а учитывая устойчивость этого процесса, к концу года может вплотную подойти и к цепам этого года.

Самое смешное, что попытка выжать желанную валюту из импортеров иностранных автомобилей ударит, в конечном счете, по карману покупателей автомашин отечественного производства, причем в отсутствие конкуренции качество приобретенного автомобиля превращается в фикцию, а послепродажный сервис уже сейчас, по сути дела, декларируется только па бумаге. Так что, господа автомобилисты, готовьтесь к трудным временам. И благодарите тех, кто без устали твердит о защите ваших прав. Ужо они защитят!


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