Основным направлением деятельности компании МВ-Трейд является организация международных грузоперевозок за рубеж, а также доставку любых товаров из различных стран мира. В пакет услуг входит и растаможка. Сплоченная команда профессионалов обладает огромным практическим опытом, позволяющим справляться с любыми нестандартными ситуациями. Компания имеет налаженные связи с зарубежными партнерами, благодаря которым урегулирование вопросов, связанных с грузоперевозками, происходит практически мгновенно. Поэтому перевозки товаров с помощью МВ-Трейд осуществляются максимально оперативно и надежно.



Благодаря реализации международных транспортных перевозок «под ключ», достигается удобство и комфорт для каждого заказчика компании. Кроме этого МВ-Трейд предоставляет отдельные разновидности услуг, в том числе быстрый поиск и заказ нужных клиенту товаров, ведение переговоров с зарубежными поставщиками, оформление внешних экономических контрактов, выполнение валютных расчетов с компаниями-партнерами, получение необходимо разрешительной, сертификационной и лицензионной документации. Здесь можно заказать грузоперевозки из европы разными транспортными средствами. МВ-Трейд также предоставляет услуги по складированию, погрузочно-разгрузочным страхованием, возмещению НДС, ВЭД-консалтингу и экспресс-доставке «дверь-дверь».



Опытные специалисты грузоперевозчика выполнят таможенное оформление любых транспортируемых грузов. Международные доставки грузов выполняются с использованием различных способов, в том числе авиа, наземным (грузовыми автомобилями, поездами) и морским транспортом. В случае необходимости возможна организация мультимодальной отправки товаров за границу. Если у клиента груз небольших объемов, специалисты компании организуют сборную грузоперевозку на выгодных условиях. В МВ-Трейд можно аказать меджународную перевозку техники, мебельных изделий, опасных грузов, крупногабаритных и наливных грузов, а также личных вещей. Чтобы доставить грузы максимально доступным и безопасным способом, без малейших задержек, лучше всего воспользоваться услугами МВ-Тейд. Здесь работают опытные логисты, которые разрабатывают для заказчиков индивидуальные пошаговые планы, выстраивая наиболее оптимальные маршруты следования. Для определения ориентировочной стоимости предстоящей грузоперевозки посетители веб-сайта компании смогут воспользоваться онлайн-калькулятором.