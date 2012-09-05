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Зарплата крупье в Супер Слотс
14 Февраля 2019
Теги: Игры

Карьера крупье казино superslots777.com интересна в 1990-х годах, как с точки зрения возможностей и применения, так и с точки зрения зарплаты. В описанное время было выгодно стать крупье, потому что я не знаю, например, в год, я не знаю, 1994 год был средней зарплатой в восемь тысяч человек, и я взял тринадцать чистых, что очень похоже на двадцатилетний крупье. Однако со временем средняя зарплата в Чехии стала расти, но зарплата крупье осталась прежней, и в результате карьера крупье стала менее привлекательной, чем в 1990-х годах.

В 1990-х годах зарплата крупье была высокой, в основном на треть от половины средней зарплаты в нашей стране, в некоторых случаях - вдвое больше, и чуть выше средней зарплаты казино привлекало новых приверженцев этой профессии. «Да, это было хорошо заплачено. Зарплата была, я не знаю, почти вдвое выше средней заработной платы. В моей работе я получил еще одну, чем раньше, и это был последний человек. Когда стол был в девяносто седьмом, мы были как депутаты, в то время у них было еще сто, нет ». 

Для крупье также было выгодно, что в 1990-х годах их зарплата росла регулярно, а в тот месяц в сотые доли месяца. В это время это была очень прибыльная профессия, которая жаждала большого количества людей. «В начале девяностых мы получали хорошие деньги, я говорю, я за это взяло 3 плюс 1 в течение шести лет, я заплатил, и я не думаю о том, могу ли я пойти на пиво.»

Часто по этой причине люди, окончившие колледж, а затем не смогли найти работу, подали заявку на должность дилера, поскольку было общеизвестно, что эта работа имела аналогичный рейтинг зарплаты в 1990-х годах, такой как врач, инженер и т. Д.. в одном из интервью я сказал дилеру, что в то время как в их двадцатых введенное казино было только немного меньше или таким же доход, как и его родители, которые работали на хорошо оплачиваемую работу и имеют многолетний опыт работы в этой области. 

В начале 1990-х годов членам семьи также нежелательно работать в одном казино. «Именно так, когда они впервые начали, они не могли быть родными и близкими. Может быть, когда я закончил свой первый курс, у меня было там два брата, и мы должны были сказать, что они должны были закончиться. Но отношения возникли на рабочем месте, право, у меня есть жена есть, как много отношений, созданных. " 

От большинства рассказчиков мне также говорили, что соперничество в плане какой-то конкурентной борьбы на рабочем месте было минимальным, и, если это произошло, в большинстве случаев среди сотрудников женского казино. Однако, если между женщинами было какое-то соперничество, основной причиной является не работа, а личная сфера. Например, некоторые крупье, по-видимому, были более привилегированны для своих других коллег, начальник имеет определенную привязанность к ней и, следовательно, получает некоторые привилегии и т. Д. Но, строго говоря, профессиональная сторона игры в конкурентной борьбе в казино не была подтверждена мне.

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