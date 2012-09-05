Заработок денег в интернете

Во вступлении мы не зря называли его то платформой, то сайтом, то сервисом, поскольку автоматический заработок в интернете на сервисе Big-Kush.ru обладает признаками всех этих типов интернет ресурсов. Вся работа сайта для заработка денег, завязана на использование одноименного сервиса, который является плодом совместного творчества Российских и Украинских программистов. Сайт (и программа – сервис) работает с 2015 года, но работы по его развитию и совершенствованию не прекращаются.

Сервис является программой-роботом, который с невероятной для человека быстротой заключает множество биржевых сделок. Он постоянно соединен с большинством крупных онлайн бирж и новостных порталов. Поступающая с них информация непрерывно анализируется программой, что позволяет роботу выбирать варианты сделок, которые с большой степенью вероятности принесут прибыль. Да, некоторые сделки, заключаемые им, оказываются убыточными, но прибыль от удачных операций с запасом компенсирует такие потери.





Поскольку робот в течение одной сессии совершает не одну крупную сделку, а множество мелких, прибыль по её итогам практически гарантирована. Правда размер её может различаться. Он будет зависеть от размера сделанной пользователем ставки (так называется сумма, переданная в распоряжения робота на время очередной сессии), а также от везения. Заметим, что чем выше ставка пользователя, тем больше и размер прибыли.

Заработать деньги в интернете: Реально!

Но игра на бирже с помощью сервиса является не единственным способом заработка. С марта этого года здесь работает программа пассивного заработка «на инвестициях». Суть её заключается в том, что сумму, лежащую на реальном счету пользователя в его личном кабинете, каждые три часа начисляются проценты. Таким образом, те, кто опасается играть на бирже даже с помощью робота, могут просто внести на реальный счет своего личного кабинета некоторую сумму, а спустя некоторое время вывести её обратно, вместе с начисленными процентами. Или вывести только полученную прибыль (или её часть), оставив основной депозит для продолжения пассивного заработка.

ВАЖНО! Ограничение здесь только одно: программа «заработка на инвестициях» работает только с реальными счетами, на которых лежит 300 и более рублей. Минимальная сумма ставки 200 руб. минимальная сумма вывода 300 руб.

ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ.

Кроме перечисленных способов заработка денег, здесь так же действует партнерская программа, которая позволяет зарабатывать, вообще без вложений. Этот метода будет наиболее интересен владельцам (или администраторам) собственных интернет ресурсов, популярным блоггерам и т.д., но доступен он и для обычных пользователей. В конце концов, у каждого из нас имеется своя страничка в какой-нибудь из социальных сетей. На ней всегда можно разместить реферальную ссылку для заработка на партнерской программе.



