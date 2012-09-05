Ядовитые выхлопные газы от сгорания автомобильного топлива не только причиняют вред окружающей среде, но и становятся источником проблем для автомобилиста. Речь – о загрязнении каталитического нейтрализатора продуктами горения, удалить которые из мелкоячеистой структуры не получится. Процесс ускоряют низкосортное топливо с большим количеством присадок, ненадлежащий уход за машиной и внушительный срок ее эксплуатации. Остается принять непростое решение о демонтаже и замене дорогостоящей детали. Но есть и приятная новость: ненужный катализатор можно сдать в скупку, выручив за него до 30 000 рублей. Достаточно обратиться в компанию, где осуществляется прием катализаторов, чтобы ненужный кусок металла был оценен по достоинству, а автовладелец получил деньги на частичную компенсацию предстоящих расходов на приобретение нового нейтрализатора.





Подробности для тех, кто нацелен на получение прибыли

Любой прочный и стойкий металл не выдержит постоянного контакта с разогретыми газами, химический состав которых достаточно агрессивен, разрушая самые «надежные» сплавы. Противостоять им могут только драгоценные металлы – золото, палладий или платина. Нескольких грамм их сплава достаточно, чтобы продлить срок службы катализатора на длительное время и замедлить процесс засорения ячеек. Эту технологию используют все без исключения производители нейтрализаторов, тем самым предоставляя автомобилистам возможность выгодно сдать ставшую ненужной деталь.

Несмотря на значительный износ катализатора, его химический состав остается неизменным. И при наличии специального оборудования можно легко извлечь нужные сплавы и направить их на вторичное использование. Этим занимаются компании по приемке катализаторов, готовые привлечь клиентов значительными суммами компенсаций и справедливой оценкой ненужных запчастей путем их взвешивания и химического анализа.





Как рассчитывают стоимость катализаторов

Стоимость двух схожих нейтрализаторов может отличаться в разы. Причина такого разброса цифр — это:

год выпуска и марка автомобиля;

процентное содержание драгметаллов и их стоимость согласно актуальным котировкам;

сохранность структуры и внешнего вида детали, любые повреждения которой уменьшают количество ценных сплавов.

Оценка и взвешивание осуществляются с использованием фирменного оборудования, что гарантирует точность расчета стоимости детали и суммы компенсации. Если же запчасть значительно повреждена, в приемке может быть отказано.



