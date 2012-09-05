Действия при пуске прогретого дизельного двигателя не отличаются от действий при пуске карбюраторного двигателя, за исключением того, что необходимо утопить рукоятку выключения подачи топлива.

Современные двигатели надежно пускаются при температуре окружающего воздуха до — 15... — 25 °С. Если температура воздуха ниже, необходим предварительный прогрев двигателя. Для этого автомобиль может быть оборудован системой обогрева, с помощью которой двигатель прогревается до рабочей температуры.

Пуск холодного карбюраторного двигателя даже при плюсовой температуре проводится с закрытой воздушной заслонкой. После пуска двигателя необходимо утопить рукоятку воздушной заслонки на максимальную величину, при которой двигатель устойчиво работает на низких оборотах. Если вы собрались покупать автомобиль, загляните в салон мерседес. Здесь вы найдете самые выгодные цены на эти надежные и стильные автомобили.

Начинать движение следует сразу же, как только двигатель будет способен устойчиво работать под нагрузкой. Это уменьшает объем вредных выбросов. По мере прогрева двигателя рукоятку воздушной заслонки необходимо постепенно утапливать до полного открытия воздушной заслонки. У двигателей с искровым зажиганием, имеющих инжекторную систему питания, обогащение смеси при холодном пуске происходит автоматически. Поэтому их пуск упрощается.

Пуск холодного дизеля при температуре выше — 5 °С осуществляется в той же последовательности, что и карбюраторного, при увеличенном перемещении педали скорости. При температуре окружающего воздуха ниже — 5 °С для пуска применяют электрофакельный подогреватель воздуха во впускном коллекторе. На рассматриваемом учебном автомобиле включение подогрева выполняется поворотом ключа в положение II, после чего ключ необходимо отпустить. При этом загорается индикаторная лампа. Автоматический прогрев продолжается до 50 с в зависимости от температуры охлаждающей жидкости, после чего лампочка гаснет. В тот момент, когда лампа погасла, необходимо нажать на педаль сцепления и педаль скорости и, повернув ключ в положение III, включить стартер. На холодном двигателе работа подогревателя воздуха продолжается до 50 с после пуска, при этом индикаторная лампа загорается снова.