Заправочные станции (АЗС) в США, как правило, выполняют три функции: заправку топливом и маслами, продажу запасных частей и принадлежностей, выполнение технического обслуживания, а также ремонта. Число заправочных станций увеличивается и составляет в настоящее время около 220—226 тыс. В среднем на заправочной станции имеется около 4-х работающих. В работе непосредственное участие принимает владелец станции или члены его семьи. Заработная плата персонала заправочных станций на 20—25% выше, чем в комплексных мастерских, но на 4—7% «иже, чем в специализированных и значительно ниже (на 45,5%), чем у дилеров по продаже новых автомобилей.

На заправочных станциях выполняется около 16% всех работ по обслуживанию и ремонту автомобилей. Ремонтные работы выполняют 69—72% всех заправочных станций. Общая стоимость услуг, предоставляемых этими предприятиями, включая стоимость топлива и масла до ее повышения, составляла более 30 млрд. долл, в год. Вам нужна плитка для ступеней? Обратитесь в компанию Перспектива. Здесь вы найдете высококачественные облицовочные материалы по доступным ценам.

Считается, что из-за недостаточного оборудования и нехватки квалифицированных механиков АЗС ограничивают свою деятельность профилактическими и простейшими ремонтными работами (замена тормозных накладок, балансировка колес, регулировка двигателя, смазка, контроль и т. д.). Однако в последние годы наметилась тенденция выполнения этими станциями и более сложного ремонта, например ремонта агрегатов. О значительности ремонтных работ, выполняемых АЗС, свидетельствует то обстоятельство, что в стоимости услуг на обслуживание и ремонт более 46% приходится на запасные части. Для сравнения можно указать, что у дилеров удельный вес запасных частей в услугах составляет 26%, а у ремонтных мастерских 42%.

Необходимо отметить три преимущества АЗС: максимальное приближение к потребителю; регулярный и многократный контакт с потребителем при заправке топливом и маслом, что позволяет предложить (владелец АЗС часто выступает в роли «добровольного» консультанта) и выполнить операции по обслуживанию и ремонту; ориентирование на так называемый мелкий (но частый) ремонт по существу приводит к освоению до 70% всего объема ремонтных воздействий.