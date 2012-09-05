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Заполнение гидравлической системы маслом и удаление из нее воздуха
22 Марта 2017
Теги: авто

Запрещается заводить двигатель при незаполненной гидросистеме.

Смена масла в гидравлической системе. В первоначальный период эксплуатации комбайнов после кратковременной их обкатки внутри трубопроводов, в гидробаке и других узлах гидросистемы часто остаются посторонние примеси, которые могут привести к заклиниванию переливного клапана распределителя, реже — предохранительного. Поэтому рекомендуется первую смену масла с обязательной промывкой гидросистемы проводить при подготовке агрегата к уборке или в первые дни его работы, но не позднее чем через моточасов. Затем масло следует заменять один раз д сезон, но не реже чем через моточасов. Сливают масло только после того, как оно прогреется при работе двигателя в гидросистеме. Любая техника со временем требует ремонта. Записаться можно на сайте компании Сервис подъем. Все работы будут выполнены качественно и в максимально короткий срок.

Слив жидкости осуществляют через патрубок подпитки. Обязательно надо вынуть фильтр и сапун, слить остатки масла через сливную пробку из стакана отстойника гидробака в отдельную посуду. После этого тщательно промывают гидробак, сапун и фильтр, удаляют грязь.

Установили сливную пробку, фильтр и сапун на место, заливают через горловину, используя воронку с сеткой, свежее масло до верхней контрольной риски на стенке бака, закрывают крышку, заводят двигатель и прогревают масло до...°С.

Многократно, по несколько раз, перемещают из одного крайнего положения в другое все рабоч!ие органы основной гидросистемы и системы гидрообъемного рулевого управления, после чего сливают масло из гидробака. Заливают свежую жидкость и включают в работу все потребители. Уровень масла в баке должен находиться у верхней метки.

Очистка фильтра гидросистемы.  Освобождают крышку с прокладкой. Вынимают пружинное стопорное кольцо и сливной стакан с набором фильтрующих элементов и клапаном. Снимают предохранительный клапан в сборе и все фильтрующие элементы с нижним уплотнительным кольцом. Каждый фильтрующий элемент в отдельности и сливной стакан промывают в дизельном топливе или керосине. После этого собирают узел в последовательности, обратной описанной. Одновременно следует промыть сапун и очистить магнит.



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