Легендарная марка Запорожец распространилась еще в советские времена. Особенностью этого малолитражного советского авто является низкий расход топливных носителей. Относится он к среднему классу, обладает небольшими мощностями. Но больше всех автолюбителей привлекала доступная стоимость модели. Простое население могло себе позволить приобрести такое авто без особых усилий или же осложнений. Изначально модель проектировалась как продолжение известнейших Москвичей 444. Однако после переноса производства с МЗМА на предприятие ЗАЗ Коммунар, название модели было изменено.



Серийная сборка ЗАЗ-965 началось в шестидесятом году прошедшего столетия. Те образцы Запорожца оснащались четырех-цилиндровыми моторами, объем которых превышал 740 л. Однако мощность таких моделей едва превышала двадцать л.с. Это очень мало даже для тех времен. Внешний дизайн ЗАЗ-965 отличался двух дверной конструкцией. Несущий кузов такого седана имел округлые формы. Однако Запорожец вмещал четырех пассажиров. На заднее сиденье можно было попасть через передние двери. По причине своеобразной формы данное авто в народе прозвали малышом, жужиком, еврейским танком и горбатым.



Спустя пару лет после начала серийного производства появилась модернизированная модель с кодовым названием ЗАЗ-965А. Она была более мощней своего предшественника. В процессе производства разработчики изобрели несколько модификаций ЗАЗ-965А. Первая из них - 965АБ создавалась специально для инвалидов. А вот модификация 965 представляла собой пикап. Почтовый фургон был назван ЗАЗ-965С. Любые запчасти на ЗАЗ-968М купить в Автоклассике можно по выгодной цене. Что же касается 965АЭ, который назывался Ялта, он поставлялся на экспорт, обладая улучшенной комфортабельностью. Запорожцы серии 965 прекратили собирать к концу шестидесятых. На смену данной серии пришла линейка ЗАЗ-968(966).



Всего за девятилетний период было выпущено более 322 тыс. Запорожцев 965 разной модификации. После деноминации стоимость данных моделей была 1800 руб. Данную сумму среднестатистический работник мог скопить за полтора года. Многие автолюбители или же коллекционеры сегодня имеют в собственных гаражах Запорожец данной серии. Наш онлайн-магазин предлагает им богатый выбор оригинальных или же новодельных деталей к подобным ретро-авто. С помощью таких автозапчастей любой хозяин сумеет выполнить реставрацию или же заменить утерянную и сносившуюся деталь. Выбрать и приобрести данный товар желающие могут дистанционно, через официальный веб-ресурс Автоклассика.