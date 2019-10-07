Владельцам автомобилей УАЗ онлайн-магазин https://arhar73.ru/ предлагает богатейший выбор оригинальных аксессуаров и запчастей как
оптовыми партиями, также в розницу. Цены на такие детали отличаются
своей доступностью. Здесь можно заказать любые запчасти для механизмов
управления, электрики, ходовой, а также двигателей разных модификаций
УАЗ. Кроме этого в интернет-магазине представлен огромный выбор разных
аксессуаров, инструментов и масел. Все товарные позиции произведены в
полном соответствии с требованиями ГОСТ.
Благодаря тесному сотрудничеству непосредственно с производителем,
онлайн-магазин реализует комплектующие, которые поставляются прямо
заводом-производителем. Находится он в Ульяновске и выпускает продукцию
строго для моделей УАЗ. Поэтому все детали здесь являются оригинальными.
Они подойдут автомобилям УАЗ по размерам и обладают соответствующим
сроком службы. Здесь возможно приобретение КПП на УАЗ, а также любых
деталей для каждой серии машин данной марки. Интернет-магазин не торгует
подделками. Большая часть запчастей имеет специальную упаковку,
паспорт, индивидуальный номер и голограмму. Проверить такой номер можно
на веб-сайте компании.
"Мишар-Техно" закупает весь товар у производителя. Это позволяет
интернет-магазину сохранять стабильно низкие цены на все детали УАЗ.
Корпоративные клиенты могут воспользоваться специальным оптовым
онлайн-каталогом онлайн-магазина. Благодаря ему они смогут
воспользоваться большими скидками на оптовые заказы. Зависит сумма
скидок от объема приобретаемой продукции. В каталожном списке можно
найти комплектующие для Хантера, Патриота и Фермера. Чтобы не ошибиться в
выборе запчастей, необходимо уточнить поколение и год выпуска авто.
После предоставления перечисленных данных менеджер интернет-магазина
подберет подходящую деталь, подходящую по размерам, а также посадочным
местам. В каталожном списке представлены также оригинальные
комплектующие УАЗ старших поколений, в том числе моделей 452; 3962;
3741; 3303; 31519; 3151 и 2206. Доступны детали и оптовыми партиями.
Каждая товарная позиция поставляется заказчикам с 30-дневной гарантией.
Ассортиментный ряд интернет-магазина обновляется ежедневно, пополняясь
новыми партиями. Здесь постоянно снижаются скидки, а также проводятся
акции с внушительными скидками. Посетители категории "Новинки" смогут
выбрать любые комплектующие, аксессуары или же инструменты. Также в
разделе постоянно размещаются спецпредложения, в том числе о новых
поступлениях, актуальных акциях или же распродажах.