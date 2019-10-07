Владельцам автомобилей УАЗ онлайн-магазин https://arhar73.ru/ предлагает богатейший выбор оригинальных аксессуаров и запчастей как оптовыми партиями, также в розницу. Цены на такие детали отличаются своей доступностью. Здесь можно заказать любые запчасти для механизмов управления, электрики, ходовой, а также двигателей разных модификаций УАЗ. Кроме этого в интернет-магазине представлен огромный выбор разных аксессуаров, инструментов и масел. Все товарные позиции произведены в полном соответствии с требованиями ГОСТ.



Благодаря тесному сотрудничеству непосредственно с производителем, онлайн-магазин реализует комплектующие, которые поставляются прямо заводом-производителем. Находится он в Ульяновске и выпускает продукцию строго для моделей УАЗ. Поэтому все детали здесь являются оригинальными. Они подойдут автомобилям УАЗ по размерам и обладают соответствующим сроком службы. Здесь возможно приобретение КПП на УАЗ, а также любых деталей для каждой серии машин данной марки. Интернет-магазин не торгует подделками. Большая часть запчастей имеет специальную упаковку, паспорт, индивидуальный номер и голограмму. Проверить такой номер можно на веб-сайте компании.



"Мишар-Техно" закупает весь товар у производителя. Это позволяет интернет-магазину сохранять стабильно низкие цены на все детали УАЗ. Корпоративные клиенты могут воспользоваться специальным оптовым онлайн-каталогом онлайн-магазина. Благодаря ему они смогут воспользоваться большими скидками на оптовые заказы. Зависит сумма скидок от объема приобретаемой продукции. В каталожном списке можно найти комплектующие для Хантера, Патриота и Фермера. Чтобы не ошибиться в выборе запчастей, необходимо уточнить поколение и год выпуска авто.



После предоставления перечисленных данных менеджер интернет-магазина подберет подходящую деталь, подходящую по размерам, а также посадочным местам. В каталожном списке представлены также оригинальные комплектующие УАЗ старших поколений, в том числе моделей 452; 3962; 3741; 3303; 31519; 3151 и 2206. Доступны детали и оптовыми партиями. Каждая товарная позиция поставляется заказчикам с 30-дневной гарантией. Ассортиментный ряд интернет-магазина обновляется ежедневно, пополняясь новыми партиями. Здесь постоянно снижаются скидки, а также проводятся акции с внушительными скидками. Посетители категории "Новинки" смогут выбрать любые комплектующие, аксессуары или же инструменты. Также в разделе постоянно размещаются спецпредложения, в том числе о новых поступлениях, актуальных акциях или же распродажах.

