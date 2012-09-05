Количество владельцев китайских авто растет стремительно. Люди покупают модели авто брендов из Поднебесной по доступной стоимости. Они достаточно надежны и долговечны. Однако со временем может потребоваться замена определенных деталей. Найти качественные запчасти для китайской автомобильной техники нелегко. А покупать их на рынках или же у частных продавцов не следует. Вам могут подсунуть брак или же подделку, которая нанесет огромный вред вашему транспортному средству. КНР-Авто предлагает владельцам китайских авато только высококачественные, оригинальные запчасти. Здесь вы сможете заказать запчасти на JAC по наиболее доступным расценкам. Также в компании имеются детали FAW – одного из ведущих автомобильных концернов Поднебесной.



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