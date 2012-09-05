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Запчасти на китайские грузовики
15 Июля 2020
Теги: авто

Количество владельцев китайских авто растет стремительно. Люди покупают модели авто брендов из Поднебесной по доступной стоимости. Они достаточно надежны и долговечны. Однако со временем может потребоваться замена определенных деталей. Найти качественные запчасти для китайской автомобильной техники нелегко. А покупать их на рынках или же у частных продавцов не следует. Вам могут подсунуть брак или же подделку, которая нанесет огромный вред вашему транспортному средству. КНР-Авто предлагает владельцам китайских авато только высококачественные, оригинальные запчасти. Здесь вы сможете заказать запчасти на JAC по наиболее доступным расценкам. Также в компании имеются детали FAW – одного из ведущих автомобильных концернов Поднебесной.

КНР-Авто имеет собственное складское хозяйство. Поэтому здесь всегда в наличии разные запчасти для китайских марок, в том числе и для FOTON. Частыми заказчиками компании являются СТО и магазины автозапчастей. Для них команда КНР-Авто разработало индивидуальные цены и спецпредложения. Поэтому покупать здесь товар не только удобно, но и выгодно. Заказы принимаются дистанционно, через официальный веб-сайт компании. Доставка выполняется максимально оперативно, без малейших задержек по всей территории Украины. Сегодня ассортиментный ряд продавца начитывает более 10 тыс. товарных позиций. Здесь вы найдете детали любых наименований. Любые запчасти на JAC, FAW, FOTON, DONG FENG на https://knr.net.ua/ вы сможете приобрести по самой низкой стоимости.

Склад компании регулярно пополняется новыми товарами. Здесь вы сумеете найти наиболее редкие и востребованные запчасти. За качество каждой товарной позиции отвечает продавец. Поставляются детали производителями с соответствующей сертификационной документацией. Следовательно, найти среди ассортимента онлайн-магазина бракованную или же поддельную продукцию невозможно. Владельцы китайских авто смогут навсегда решить проблему поиска нужных запчастей, воспользовавшись услугами и предложениями КНР-Авто. Здесь работают профессионалы высокого ранга, которые предоставят необходимые консультационные услуги, помогут определиться с выбором деталей и позаботятся о своевременной отгрузке заказа. Все перечисленные услуги вплоть до покупки запчастей доступны дистанционно, через веб-сайт компании. Так что вам не придется никуда идти, стоять в очередях и упрашивать продавцов показать отдельные детали. Весь ассортимент выставлен на продажу в онлайн-магазине КНР-Авто. От автовладельца требуется лишь выбор изделия и оформление онлайн-заказа. Об остальном позаботится персонал компании.

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