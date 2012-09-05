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Запчасти на Хонду, качество превыше всего
15 Августа 2018
Теги: авто

Компания Honda Motor начала производить автомобили с 1963 года. Тогда миру предстала спортивная модель S500. Несмотря на то, что в Японии и так достаточно автопроизводителей, бренд Хонда стремительно развивается и расширяет модельный ряд. Автомобили Хонда успешно участвуют в различных гонках. Особая дата в истории компании – 1978 год, когда мир узнал о модели Civic, популярной и по сей день.Подобрать запчасти Хонда сейчас , можно здесь. Один из самых лучших магазинов.

Особенно популярным в Северной Америке стал внедорожник Element, поставленный на поток в 2003 году. Спустя три года на мировом рынке уже блистает усовершенствованная модель Honda Legend. Эти машины стали своеобразными «бриллиантами» в жизни и развитии компании.

В 90-х годах компания занялась производством электромобиля. Однако ждать успеха пришлось около десяти лет. После внедрения гибридного двигателя в производственный процесс в 2010 году появились гибриды модели Accord, Civic. Полноценный электромобиль для города был выпущен в 2012 году - Honda Fit EV.

Электрокар с уникальным дизайнерским оформлением моментально покорил автолюбителей, особенно тех, которые заботятся об окружающей среде. Отличные технические характеристики, три режима езды и режим Sport – стали отличительной особенностью электрокара. В 2016 году Хонда представила первый прототип авто на водородных элементах.

На сегодняшний день производство машин Хонда уступает только Тойоте. Производство изделий миллионным тиражом – это вполне нормальное обстоятельство для бренда Хонда. Ведь производственные мощности разбросаны по всему миру. Новые модели Хонда демонстрируют новый стиль, дизайн, инновационные технологии. Что же касается запчастей на Хонду, то их выгоднее всего купить в магазине massive.ua.

Специалисты компании Хонда постоянно прислушиваются к мнению водителей, модернизируют автотранспортные средства, делая их лучше и эксклюзивнее. Хонда представила новую версию S660, которая продается только в Японии - S660 Modulo X. У родстера усилены тормоза, супер обновленный экстерьер с глянцево-черными элементами, агрессивный передний бампер.

Благодаря этой модели водители смогут побаловать себя полноценным спортивным вождением. Также впечатляет двухцветный кожаный салон авто. Красно-черная отделка создает особый стиль. Бесподобный родстер, несомненно, произведет фурор.

А запчасти на Хонда выгоднее всего покупать в магазине massive.ua .


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тут были комменты. RIP!






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