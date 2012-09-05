За капот на 5-ю серию просили $370—400, за передние крылья к ней же -- $140™ 160 за каждое- Бамперы (и передний, и задний) стоят $200—220. Фары дальнего света на 7-ю серию стоят DM90—100; комплект передних фар на «пятерку» — от $340 до $400, а на «седьмую» модель — до $430. Задние фонари («темная оптика») продавались за $400 (полный комплект на 5-ю серию), а задний фонарь на 3-ю серию оценивался в DM 180—200. Боковые стекла — DM8G (3-я серия), DM95 (5-я серия), DM ПО (7-я серия), лобовые — $390—420 (3-я серия) и $420—500 (5—в-я серии).

Воздушные фильтры продаются РМ55—60 (на 6-цилиндровый двигатель). Цена топливного фильтра — $25—35 (3-я серии) и $30—35 (5-я серия); тормозных колодок (передних) — DM ПО—120 (на 5-ю серию) и DM 100 (на 3-ю).

Прокладки головки блока (Hiring) в зависимости от двигателя стоят $40—85, масляные фильтры (КпесЫ) — $10—12, амортизаторы (Воде): передние — $100—230 (самые дорогие — на 7-ю серию), задние — $75—200; нижние поперечные рычаги в зависим ости от модели — $75—100. Радиатор па 7-ю серию продавался ад DM500.