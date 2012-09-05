Запчасти Ланос

Если вы являетесь владельцем модели авто Ланос, вам неслыханно повезло. Данную модификацию Daewoo смело можно назвать народным автомобилем. Обусловлено это относительной дешевизной запчастей на Ланос, а также дешевым обслуживанием. Приобретение таких запчастей возможно не только в специализированных автомагазинах, но даже в ларьках ближайшего базара. Однако это не означает, что вы станете обладателем оригинальных деталей. Большинство таких продавцов торгует нелицензионным, поддельным товаром, хотя и предлагает его по доступной стоимости. Поэтому нет никакой гарантии, что замененная деталь прослужит вам хотя бы неделю.



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Годами ранее отечественный автоконцерн АвтоЗАЗ поставлял украинскому потребителю эту наиболее бюджетную, функциональную и долговечную модификацию авто. Однако по причине мягкого законодательства ЕС в страну начали ввозить подержанные Ланос с еврономерами. Совершенно очевидно, что их стоимость не могла конкурировать с ценой новых Ланос, которые выпускал завод. Поэтому он закрылся. Владельцы данного авто должны как следует позаботиться о его качественном содержании. Поможет в это деле им наш онлайн-магазин, предлагающий только сертифицированную и лицензированную продукцию. Выбирая запчасти для Ланос у нас, вы можете быть уверены в их надежности и долговечности. После установки таких деталей, ваше авто вернет себе первозданные характеристики и будет еще долго радовать своей маневренностью, отличной управляемостью, а также комфортабельностью.



