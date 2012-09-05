Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Запчасти Камминз




Запчасти Камминз
22 Декабря 2018
Теги: авто

Сегодня российские автолюбители с охотой приобретают китайскую автомобильную технику, которая отличается своей надежностью, функциональностью и производительностью. Поэтому спрос на такие авто в нашей стране постоянно растет. Китайская автотехника очень является достаточно мощной и практичной. Она позволяет выполнять задачи разной сложности. Однако наиболее большим преимуществом этих авто является их доступная стоимость, которая гораздо ниже, чем у брендовых западноевропейских или же американских модификаций. Следовательно, приобретая подобную автотехнику, будущие владельцы экономят немало денег.

С маркой Камминз сегодня знаком практически каждый наш соотечественник. Именно этот бренд выпускает двигатели к разнообразным моделям авто китайского производства, в том числе и автобусам. Среди таких моделей можно выделить Шен Лонг, Голден Драгон, Ётонг, Жонг Тонг или же Кинг Лонг. Кроме этого подобными движками оснащаются и отечественные авто и тракторы марки Камаз. Несмотря на авторитет и надежность производителя, эти агрегаты со временем подвержены износу, по причине которой они могут выйти из строя. Однако это не означает, что нужно выкидывать дорогостоящие агрегаты. Их легко можно отремонтировать с использованием высококачественных оригинальных запчастей, заказать которые вы сможете у нас.

Тск Грандавто является торговой компанией, занимающейся поставками оригинальных деталей и запчастей для двигателей Камминз на отечественный рынок. Мы сотрудничаем непосредственно с производителем и получаем от него только оригинальную продукцию. Любая деталь, представленная в нашем онлайн-каталоге отвечает высочайшим нормам качества, а также имеет соответствующие отличительные знаки. Приобретение и установка подобных изделий избавит вас от частого ремонта агрегатов и обеспечит их долговечную работу. Кроме этого мы занимаемся реализацией запчастей всех перечисленных выше марок автобусов или же иной техники.

Чтобы получить нужную вам деталь, достаточно воспользоваться нашим поисковым алгоритмом. Выбирать запчасти вы сумеете по модели, системам двигателей или же по производителю, указывая перечисленные данные в соответствующих полях поисковика. После этого на вашем дисплее отобразится список с интересующими вас деталями. Заказ осуществляется в онлайн-режиме. Наш онлайн-каталог отличается разнообразием ассортимента, который постоянно обновляется, пополняясь новыми запчастями. В распоряжении клиентуры находится опытный персонал, помогающий в выборе нужной детали и заботящийся об оперативной отгрузке.

.

тут были комменты. RIP!






Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Неудачная засада... - . (+17)
Да здравствует свобода!... - . (+20)
«Ижик» - лучшее творение росси... - . (+281)
Как не купить машину, числящую... - . (+86)
Успех Монтеверди... - . (+65)
Дело «Ленинского»... - . (+446)
Зрелища - . (+62)
Возвращение в Россию... - . (+67)
«Выращивание» «слоника»... - . (+448)
«Звезды» бала грузовиков - экз... - . (+472)
На границе с Киргизией... - . (+82)
Виды аккумуляторов, преимущест... - . (+71)
Мото на перекрестках... - . (+308)
Что такое плохо - . (+83)
Что делать со старыми аккумуля... - . (+331)
Популярное на форуме
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке