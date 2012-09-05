Сегодня российские автолюбители с охотой приобретают китайскую автомобильную технику, которая отличается своей надежностью, функциональностью и производительностью. Поэтому спрос на такие авто в нашей стране постоянно растет. Китайская автотехника очень является достаточно мощной и практичной. Она позволяет выполнять задачи разной сложности. Однако наиболее большим преимуществом этих авто является их доступная стоимость, которая гораздо ниже, чем у брендовых западноевропейских или же американских модификаций. Следовательно, приобретая подобную автотехнику, будущие владельцы экономят немало денег.



С маркой Камминз сегодня знаком практически каждый наш соотечественник. Именно этот бренд выпускает двигатели к разнообразным моделям авто китайского производства, в том числе и автобусам. Среди таких моделей можно выделить Шен Лонг, Голден Драгон, Ётонг, Жонг Тонг или же Кинг Лонг. Кроме этого подобными движками оснащаются и отечественные авто и тракторы марки Камаз. Несмотря на авторитет и надежность производителя, эти агрегаты со временем подвержены износу, по причине которой они могут выйти из строя. Однако это не означает, что нужно выкидывать дорогостоящие агрегаты. Их легко можно отремонтировать с использованием высококачественных оригинальных запчастей, заказать которые вы сможете у нас.



Тск Грандавто является торговой компанией, занимающейся поставками оригинальных деталей и запчастей для двигателей Камминз на отечественный рынок. Мы сотрудничаем непосредственно с производителем и получаем от него только оригинальную продукцию. Любая деталь, представленная в нашем онлайн-каталоге отвечает высочайшим нормам качества, а также имеет соответствующие отличительные знаки. Приобретение и установка подобных изделий избавит вас от частого ремонта агрегатов и обеспечит их долговечную работу. Кроме этого мы занимаемся реализацией запчастей всех перечисленных выше марок автобусов или же иной техники.



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