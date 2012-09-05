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Запчасти к иномаркам
6 Октября 2018
Теги: авто

VOLKSWAGEN

Капот на Passat продается за $200—250, на Golf (новый) — $ 150—170, крылья на Passat — за $70—60 (передние). $80—100 (задние) и за $65—75 на Golf (1083—91 г.г.). Декоративная решетка радиатора стоит $65—70, бамперы (и передний, и задний) — $250—300. Передние фары оцениваются в $150—170, комплект «темной оптики» на Passat — в $260— 300. круглые фары на Golf — в $60—70. Лобовые стекла на старый и новый Golf стоят $100—110. боковые —$35—40. Комплект тормозных колодок (передних, с датчиками) стоит $50—60, глушители — $80—100. ремкомплект прокладок и сальников для двигателя — около $100, фильтры: воздушные — $ 10— 15, топливные — $ 15—20, салонные — $7 — 10.

AUDI

Капот на Audi 100 предлагается за $250, ip улья — за $80—100: крышка багажника — то—290 (ВО) и $280—320 (100); двери - >260—300, лобовые стекла — $ 3 70—2< Ю. Pадиаторная решетка стоит $60 (Audi 100); передняя фара на ВО — $155—170, а на «сотку» — $160—190, комплект «темной оптики» — $360 (на 80) и $380—400 (на 100), передняя tapa на «сотку» выпуска до 1990 года — 220—240- Глушители сюит $90—100, тормозные колодки — $60—60, комплект прокладок и сальников к двигателю — $ 100. топливный фильтр — $ 12— 15.

VOLVO

Капоты на 2-ю, 7чо и 9-ю серин стоят $800—1000, крышка багаж Ешка на 940 — $900; передние крылья на 4-ю серию — $300, на 2-ю и 7-ю серии — $320; накладки на бампер: на «двойку» — $220, на «семерку» и «девятку» — $240. Двери продаются по $450— 600 (7-я и 9-я), решетки радиаторов (7-я и 9-я) — $280—300. Лобовые стекла па разные модели оцениваются в $550—650, боковые (опускные) — в $150—170. задние —п $400—450. Комплект задних фонарей на 7-ю серию стоит $300. Масляный фильтр (Knechl.) — $12—15; передние амортизаторы — $100—120, задние — $75—100. подтип ни кн ступиц — $80—100; прокладка головки блока — $35—40. комплект тормозных колодок — $60—65.

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тут были комменты. RIP!






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