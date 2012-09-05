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Запчасти иномарок
18 Декабря 2016
Теги: авто

Самым главным показателем качества нашей работы является стремительно растущее число постоянной клиентуры. Мы стараемся формировать наш ассортимент с адекватными ценами, не занижая их искусственно за счет качества и не повышая стоимости запчастей. Для многих новичков в области продаж автозапчастей, единственно действенный способ является демпинг. Но подобная стратегия становится для них пагубной и достаточно быстро им приходится покинуть рынок. На протяжении многолетней работы нашего онлайн-магазина автозапчастей в Сочи acompass.ru удалось сформировать довольно обширную клиентскую базу и расширить ассортимент.

В нашем виртуальном каталоге представлены только качественные запчасти, которые поставляются нам проверенными производителями. Мы заботимся о каждом нашем заказчике, а постоянной клиентуре предлагаем разные льготные условия сотрудничества, не требуя от них никакой предоплаты. У нас представлен широчайший выбор деталей самых разных иномарок. Среди ассортимента нашего магазина можно найти запчасти даже такой редкой модели, как ДЭУ. Благодаря профессиональному подходу, любой автовладелец сможет приобрести у нас наиболее качественную деталь, которая проходит обязательную проверку в соответствии с ВИН-кодом авто.

У нас представлены различные детали иномарок. Несмотря на то, что находится наш магазин в Сочи, мы обслуживаем заказы с доставкой в любой регион страны. На поставки большинства запчастей у нас уходит не более одних суток. Исходя из того, что детали поставляются нам по хорошей стоимости, они доступны покупателю по наиболее доступным ценам. Каждый потенциальный клиент нашего магазина может заказать и оплатить покупку прямо онлайн. Также мы предлагаем забрать заказанную деталь с наших складов самостоятельно.

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