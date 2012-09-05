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Запчасти для тюнинга Audi
9 Мая 2017
Теги: авто

Популярность к Ауди пришла в 80-х годах, во времена рассвета полного привода в ралли. Как раз тогда появилось купе Audi Quattro на голову превосходящее всех конкурентов. Затем в середине 90-х компания из Ингольштадта представила RS2. Универсал обладал умопомрачительной динамикой, оставляя позади многие суперкары. После этого за Audi окончательно закрепилась слава производителя быстрых полноприводных легковых автомобилей.

Ауди делит заряженные версии своих моделей на две категории. Первая – автомобили с шильдиком S. У них более мощный двигатель, увеличенные тормоза и спортивные настройки подвески. Характерная особенность всех S – привод на четыре колеса. В интерьере появляются спортивные элементы: руль, накладки на педали, сиденья. Фирменные диски и обвес выделяют автомобиль в потоке.

Мощнейшие модификации Audi обозначаются RS. Их проектирует и производит подразделение Audi Sport. Это более подготовленные к треку машины с жёсткой подвеской и впечатляющей динамикой. Ради снижения массы и улучшения характеристик в жертву приносится комфорт водителя и пассажиров.

ABT специализируется на тюнинге автомобилей концерна VAG. Это ателье больше известно изготовлением различных аэродинамических обвесов и тюнингом Audi. Но существуют и полноценные проекты с серьёзными вмешательствами в техническую часть, например, TT-R и R8 GTR.


Как сделать Audi быстрее?

Несмотря на то, что современные турбированные моторы не могут похвастать надёжностью и солидным ресурсом, у них есть ряд своих положительных сторон. Они обладают хорошей экономичностью и выдают солидные показатели мощности и крутящего момента при небольшом объёме. Ещё одно важное преимущество – предрасположенность к тюнингу.

Небольшими вложениями и переделками мощность турбомоторов возрастает на 10-20 процентов. Для этого заменяют воздушный фильтр, устанавливая на его место спортивную деталь с лучшей пропускной способностью. На место катализатора, замедляющего выход отработанных газов, ставят прямоточную трубу. Если заменить выхлопную систему целиком, то кроме небольшой прибавки в мощности автомобиль приобретёт неповторимый приятный звук. Эмоции от басовитого рыка зачастую кратно превосходят удовольствие от более быстрого разгона или изменений во внешнем виде.

Компания «Точка Тюнинга» предлагает детали для стайлинга и тюнинга Audi.

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