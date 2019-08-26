Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Запчасти для JCB




Запчасти для JCB
18 Ноября 2019
Теги: авто

Запасные части для JCB можно купить в Минске и прочих городах, ведь речь идет о мировой компании, которая является одним из мировых производителей тяжелой строительной техники оборудования.

Спецтехника, применяемая строительными подрядчиками, является важным фактором, который влияет на качество работ, уменьшение затрат труда, времени и финансовых ресурсов. Когда конкуренция высокая, потребителю требуются уже не просто хорошая техника, а техника, способная приносить наименьшие расходы при решении разного рода задач. По данной причине все больше строительных компаний, осознавая сложность развития без переоснащения своих производственных мощностей, предпочитают приобретать технике из-за рубежа.

JCB – частная компания, которая появилась в Великобритании и в данный момент выпускает более 3-х сотен различных спецмашин, а также оборудование и запчасти. В качестве примера можем привести:

  • генераторы, имеющие мощность от 8 до 2700 кВА;
  • полноповоротные машины (экскаваторы гусеничного и колесного типа);
  • сельскохозяйственные тракторы Fastrac;
  • уплотнительная техника
  • телескопические погрузчики;
  • самосвалы EcoMAX;
  • вилочные погрузчики высокой проходимости;
  • катки общего назначения;
  • мини-погрузчики с бортовым поворотом;
  • запасные части для JCB техники.

Сельскохозяйственной отрасли предоставляются Fastrac – современные тракторы, отвечающие новым требованиям рынка, а также телескопические погрузчики. Помочь промышленной отрасли JCB предлагает посредством Teletruk – погрузчики вилочного типа. Спецмашины JCB воплотили в себе последние достижения науки и техники, многие инновационные решения конструкторов и технологов.

Два десятка заводов JCB функционируют на трех материках: три из них в Индии, одиннадцать в Великобритании и по одному в Бразилии, Китае, Соединенных штатах Америки и Федеративной республики Германии. Уже больше шести десятков лет компания создает высококачественную и высокопроизводительную строительную спецтехнику. Каждый день два десятка заводов выпускают продукцию, которая экспортируется в более чем 150 стран мира, причем в последних функционирует более двух тысяч дилерских центров. JCB уделяет особое внимание вопросам совершенствования качества собственной продукции и продлением времени ее функционирования. Кроме сложной техники у компании имеется богатый каталог запасных частей для JCB.

Стоит заметить, что будущая стратегия компании состоит в том, чтобы занять второе место на строительном рынке спецтехники.


Запчасти JCB

Наша компания «Фаворит» предоставляет широкий ассортимент всего, что требуется для поддержания работоспособности тяжелых машин, включая запчасти для JCB, по оптимальным ценникам. У нас вы можете приобрести:

  • гидравлические насосы;
  • гидромоторы;
  • гидроцилиндры;
  • зубья
  • фильтры;
  • различные режущие части;
  • запасные части для двигателя;
  • планетарные редукторы;
  • ходовая часть;
  • направляющие колеса, коронки и т.д.

Оригинальные детали и запасные части JCB для строительной спецтехники будут функционировать в полной гармонии со всеми механизмами вашей строительной машины. Вы сможете подобрать наилучший для себя вариант.

Источник: https://tk-favorit.by/


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Morgan Великобритания... - . (+28)
Мега Моторс - . (+83)
Mercedes SL-класс - . (+94)
BMW 5 - . (+102)
BMW 7 - . (+93)
BMW 3 - . (+91)
Mercedes-Benz С-класс - . (+99)
Citroën Франция - . (+166)
Модели от Buick - . (+148)
Автомобильные коврики на заказ... - . (+118)
Первый официальный дилерский ц... - . (+116)
Автосалон Altera - самые выгод... - . (+135)
Обзорность дороги... - . (+115)
Chevrolet Corvette - классика ... - . (+167)
Модели от Chevrolet - . (+159)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 12 часов назад
Автошоу в Киеве 2012... - 10 дней назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 02:47, 3 Ноября 2019
Спроси большого начальника ГАИ... - 23:59, 30 Октября 2019
Самуи (Путеводитель)... - 23:52, 30 Октября 2019
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:50, 30 Октября 2019
Иркутск (путеводитель)... - 23:49, 30 Октября 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:23, 19 Октября 2019
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 15:39, 7 Октября 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:39, 26 Августа 2019
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке