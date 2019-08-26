Запасные части для JCB можно купить в Минске и прочих городах, ведь речь идет о мировой компании, которая является одним из мировых производителей тяжелой строительной техники оборудования.

Спецтехника, применяемая строительными подрядчиками, является важным фактором, который влияет на качество работ, уменьшение затрат труда, времени и финансовых ресурсов. Когда конкуренция высокая, потребителю требуются уже не просто хорошая техника, а техника, способная приносить наименьшие расходы при решении разного рода задач. По данной причине все больше строительных компаний, осознавая сложность развития без переоснащения своих производственных мощностей, предпочитают приобретать технике из-за рубежа.

JCB – частная компания, которая появилась в Великобритании и в данный момент выпускает более 3-х сотен различных спецмашин, а также оборудование и запчасти. В качестве примера можем привести:

генераторы, имеющие мощность от 8 до 2700 кВА;

полноповоротные машины (экскаваторы гусеничного и колесного типа);

сельскохозяйственные тракторы Fastrac;

уплотнительная техника

телескопические погрузчики;

самосвалы EcoMAX;

вилочные погрузчики высокой проходимости;

катки общего назначения;

мини-погрузчики с бортовым поворотом;

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Сельскохозяйственной отрасли предоставляются Fastrac – современные тракторы, отвечающие новым требованиям рынка, а также телескопические погрузчики. Помочь промышленной отрасли JCB предлагает посредством Teletruk – погрузчики вилочного типа. Спецмашины JCB воплотили в себе последние достижения науки и техники, многие инновационные решения конструкторов и технологов.

Два десятка заводов JCB функционируют на трех материках: три из них в Индии, одиннадцать в Великобритании и по одному в Бразилии, Китае, Соединенных штатах Америки и Федеративной республики Германии. Уже больше шести десятков лет компания создает высококачественную и высокопроизводительную строительную спецтехнику. Каждый день два десятка заводов выпускают продукцию, которая экспортируется в более чем 150 стран мира, причем в последних функционирует более двух тысяч дилерских центров. JCB уделяет особое внимание вопросам совершенствования качества собственной продукции и продлением времени ее функционирования. Кроме сложной техники у компании имеется богатый каталог запасных частей для JCB.

Стоит заметить, что будущая стратегия компании состоит в том, чтобы занять второе место на строительном рынке спецтехники.





Запчасти JCB

Наша компания «Фаворит» предоставляет широкий ассортимент всего, что требуется для поддержания работоспособности тяжелых машин, включая запчасти для JCB, по оптимальным ценникам. У нас вы можете приобрести:

гидравлические насосы;

гидромоторы;

гидроцилиндры;

зубья

фильтры;

различные режущие части;

запасные части для двигателя;

планетарные редукторы;

ходовая часть;

направляющие колеса, коронки и т.д.

Оригинальные детали и запасные части JCB для строительной спецтехники будут функционировать в полной гармонии со всеми механизмами вашей строительной машины. Вы сможете подобрать наилучший для себя вариант.

Источник: https://tk-favorit.by/



