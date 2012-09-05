Моторостроительная компания, зарегистрированная в 1864 г. в немецком Кельне Николаусом Отто занималась сборкой двигателей. За более, чем полтора века маленькая мастерская превратилась в настоящий концерн, известный под названием Deutz AG. Сейчас она считается крупнейшим мировым производителем двигателей для генераторов и спецтехники. Заводы концерна расположены в Аргентине, Испании, Китае, США и в Германии. Несмотря на то, что каждая продукция нуждается в рекламировании, двигатели Дойц не требует особой похвалы. Каждая модель подобных агрегатов обладает высокой надежностью и супер длительными сроками эксплуатации. Сегодня компания имеет собственный музей, в котором представлены уникальные модели двигателей, которые были собраны в течении пройденных столетий.

Компания руководствуется стратегией производства высококачественной продукции, которая не менялась на протяжении полутора вековой деятельности. Сейчас она ежегодно поставляет на рынок почти 200 тыс. готовых двигателей самой разной модификации. С помощью специально учрежденного Департамента качества концерн тщательно контролирует качество этого огромнейшего количества продукции. Моторы данной марки традиционно отличаются высокой надежностью, экономичностью топлива, а также относительно небольшими эксплуатационными расходами. Именно поэтому, даже высокая стоимость этих агрегатов не является препятствием для производителей разной техники выбирать двигатели данной марки. Они устанавливаются на электрогенераторах, сельскохозяйственной технике, морском или же автотранспорте.

Техник Эксперт предлагает желающим широчайший выбор запчастей Deutz для поддержки имиджа и надежной работы своей техники. Каждый образец детали, представленный у нас на реализацию, поставляется непосредственно концерном Дойц. Приобретая оригинальные образцы запчастей данной марки, вы становитесь обладателями качественных изделий, которые гарантированно прослужат вам долгие годы. Все детали, которые вы сможете найти на нашем официальном веб-портале имеют соответствующую сертификационную документацию и гарантию.

