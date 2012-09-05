Современный рынок автозапчастей наполнен различными предложениями от официальных и неофициальных производителей. Первые предлагают, как правило, высокое качество деталей, но устанавливают на продукцию высокий ценник. Вторые, представленные, в основном, китайскими брендами, выпускают сравнительно дешевые детали, но их качество оставляет желать лучшего.

Возникает вопрос: где найти «золотую середину»? Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда в условиях кризиса денег на дорогие запчасти может не быть, но гробить хороший автомобиль низкопробными деталями не хочется. Здесь на помощь автомобилистам приходит производитель запчастей DEQST.





Запчасти Deqst: отзывы и преимущества бренда

Немецкий бренд Deqst появился на российском рынке автозапчастей всего несколько лет назад и еще не получил всенародную известность и узнаваемость. Для автомобилистов запчасти Deqst стали настоящим открытием. Стремительный рост доверия к бренду - это уже большой успех, который подтверждают многие оставляющие про запчасти DEQST отзывы автомобилисты.

Покупатели выделяют следующие достоинства бренда Deqst :

Длительный срок службы и износостойкость;

Демократичная цена;

Гарантийный срок;

Качественные материалы.

Интересно, как немецкая компания может предлагать высококачественные запчасти по невысоким ценам и почему большинство других производителей не могут предложить ничего подобного? Соотношение цены и качества продукции Декст обусловлено наличием:

Высокомеханизированной производственной базы;

Современного оборудования;

Высококачественного материала и сырья.

Кроме того, немцы поняли важность высокой квалификации персонала, а не его численности. За счет роботизации производственного процесса, удалось сократить штат сотрудников, оставив наиболее квалифицированных. Это позволило не только уменьшить траты на заработную плату, что тоже влияет на ценовую политику бренда, но и повысить качество производства.





Ассортимент запчастей DEQST и его совместимость с автомобильными марками

На данный момент в каталогах компании насчитывает свыше 6000 наименований. Немецкий бренд занимается производством высококачественных:

Масляных, топливных и воздушных фильтров;

Стоек стабилизатора;

Ступиц колеса;

Шаровых опор;

Тормозных дисков и колодок.

Предлагаемые Deqst амортизаторы, отзывы о которых в большинстве своем однозначно положительные, тоже отличаются высоким качеством. Равно, как и другая продукция, они подходят для различных автомобилей. Так, приобрести продукцию Deqst могут владельцы японских (Toyota, Nissan, MAZDA, MITSUBISHI, HONDA) и французских (CITROEN, PEUGEOT ) авто. Разумеется, на этом список не заканчивается. Запчасти Deqst совместимы и с немецкими (MERCEDES, Volkswagen), и с корейскими (Hyundai, KIA) автомобилями, а также с марками Форд, Вольво и т.д.

Бренд DEQST поставляет на мировой рынок как запчасти для легковых авто, так и детали для грузовиков и коммерческого транспорта. В России продукция бренда представлена пока только запчастями для легковых авто.

Вся без исключения продукция DEQST строго проверяется несколько раз – во время разных этапов производства. Вне зависимости от того, какую деталь приобретает автомобилист и для какого транспортного средства, он может быть уверен в её высоком качестве.



