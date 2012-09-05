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Занос при разгоне
25 Апреля 2017
Теги: авто

Если в процессе разгона с буксованием возникает занос, необходимо отпустить педаль скорости до нижней границы диапазона ее перемещения 2А5  и стабилизировать занос поворотом рулевого колеса. Если отпустить педаль полностью, возникнет торможение двигателем. Продольная реакция Ях поменяет знак, но ее величина может оказаться достаточной для того, чтобы коэффициент скольжения 5 оставался больше критического. Стабилизировать занос в этом случае не удастся. В такой ситуации следует нажать на педаль сцепления и продолжить разгон после стабилизации заноса.

В первом квадранте приведены зависимости тяговой силы Рт от перемещения педали скорости 5П С для второй и третьей передач при постоянной скорости автомобиля Уа. Во втором квадранте приведены зависимости максимальной тяговой силы Ртот скорости для тех же передач. Для наилучшей реализации силы сцепления Рсц тяговая сила Рт должна в соответствии с изложенным выше изменяться в диапазоне 2АР. Необходимые для этого размахи перемещения педали скорости 2Л5 на второй и третьей передачах показаны в четвертом квадранте.

Как можно видеть из приведенных графиков, включение более высокой передачи уменьшает чувствительность автомобиля по тяговой силе к перемещению педали к. Чтобы размах изменения тяговой силы не превышал 2АР, на второй передаче педаль необходимо перемещать в диапазоне 2А52, а на третьей передаче — в диапазоне 2А53. Так как 2А33> 2А52, регулировать тяговую силу Рт с заданной точностью легче на третьей передаче. При движении на подъем с буксованием техника регулирования тяговой силы остается такой же, как и при разгоне с буксованием.

 

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