Если в процессе разгона с буксованием возникает занос, необходимо отпустить педаль скорости до нижней границы диапазона ее перемещения 2А 5 и стабилизировать занос поворотом рулевого колеса. Если отпустить педаль полностью, возникнет торможение двигателем. Продольная реакция Я х поменяет знак, но ее величина может оказаться достаточной для того, чтобы коэффициент скольжения 5 оставался больше критического. Стабилизировать занос в этом случае не удастся. В такой ситуации следует нажать на педаль сцепления и продолжить разгон после стабилизации заноса.

В первом квадранте приведены зависимости тяговой силы Р т от перемещения педали скорости 5 П С для второй и третьей передач при постоянной скорости автомобиля У а . Во втором квадранте приведены зависимости максимальной тяговой силы Р т от скорости для тех же передач. Для наилучшей реализации силы сцепления Р сц тяговая сила Р т должна в соответствии с изложенным выше изменяться в диапазоне 2А Р . Необходимые для этого размахи перемещения педали скорости 2Л 5 на второй и третьей передачах показаны в четвертом квадранте.