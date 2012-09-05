Под действием суммарного момента автомобиль начнет поворачиваться в обратном направлении. При этом его ЦМ станет двигаться по кривой радиуса Я иъ вокруг центра поворота 0', расположенного с другой стороны автомобиля. Это означает, что автомобиль будет смещаться к наружному краю дороги, раскручиваясь, как маховик, теперь уже в обратном направлении под действием сил и моментов, рассмотренных выше. Чтобы это движение автомобиля не привело к заносу в противоположном направлении, необходимо очень быстро повернуть управляемые колеса направо, в сторону нового заноса. Далее все повторится.

Если управляемые колеса поворачиваются с опережением по отношению к изменению утла сноса (3, его величина в каждом последующем заносе будет уменьшаться. Этому помогает снижение скорости автомобиля под действием сил сопротивления движению, которые при поперечном скольжении колеса заметно увеличиваются.

Если управляемые колеса поворачиваются без необходимого опережения, амплитуда угла сноса Р в каждом последующем заносе будет увеличиваться, что приведет в итоге к потере устойчивости курсового управления автомобилем — его развернет.

Если управляемые колеса поворачиваются с опозданием по отношению к увеличению угла сноса р, автомобиль сразу перейдет во вращение.

Поскольку в процессе заноса изменяется радиус траектории движения ЦМ и его знак, автомобиль перемещается относительно полотна дороги в поперечном направлении. Часто это приводит к съезду автомобиля с дороги.