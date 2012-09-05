В нашей стране почти каждый второй человек умеет водить и это естественно – на машине гораздо легче и быстрее приехать, чем на общественном транспорте или пешком. Машина также может понадобиться, если вы захотите съездить в другой город или регион, не тратясь на поезд, автобус или самолёт. Именно поэтому многие и учатся на водительские права.

Перед самим экзаменом на права важно пройти всю теорию. За этим вы можете обратиться в автошколы или записаться на занятия с инструктором по вождению – это будет зависеть от вашего выбора. Часто люди начинают учиться на права уже в 16 лет, чтобы получить сами права уже в 18. И самым действенным способом достичь этого будет обучение в какой-либо автошколе с инструктором по вождению.

Обучаясь в автошколе с инструктором, вы быстро получаете не только навыки управления автомобилем, но и их закрепление во время практических занятий с опытным педагогом, который обычно и преподаёт в подобных школах. Рядом ус учеником постоянно находится сотрудник автошколы, который будет контролировать его действия, давать советы и помогать на практике применять правила дорожного движения. Из-за того, что всё это – бесценный опыт, автошколы с инструкторами по вождению так сильно ценятся.

Вы можете нанять инструктора по вождению, перед этим ознакомившись с его портфолио. Вы можете заказать эту услугу отдельно или в составе комплексного курса изучения правил и освоению езды, чтобы получить водительское удостоверение.

Какие же именно преимущества ожидают ученика, если он будет занимать с инструктором?

• Составляется индивидуальная программа обучения, чтобы устранить пробелы в практических знаниях обучающегося;

• С учётом свободного времени обучаемого строится гибкий график практических занятий;

• Уроки с инструктором будут продолжаться до тех пор, пока ученик не приобретёт уверенность в управлении машиной;

• Занятия с инструктором также помогут тем, кто хочет улучшить свои навыки вождения – освоение новых манёвров, управление автомобилем в экстремальных погодных условиях.

Лучше всего брать услуги инструктора с проверенных сайтов, ведь на них размещены анкеты опытных преподавателей, которые точно смогут передать вам свои знания.