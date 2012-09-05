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Замок для заднего хода
13 Сентября 2017
Теги: авто

При коробке передач с четырьмя скоростями, имеющей три ползуна, возникает опасность, что когда водитель переводит рычаг переключения в стороны для зацепления с ползуном, управляющим двумя меньшими скоростями вперед, он может неосторожно перевести его слишком далеко и соединить с ползуном, управляющим шестернями хода. Это может при известных условиях привести к столкновению, особенно при большом движении, и для предупреждения этого некоторые автомобили имеют на переключающем механизме замок, конструкция которого показана на фиг. 60. При этом устройстве необходимо, раньше чем рычаг переключения может быть переведен слишком далеко в сторону в положение, при котором начинается включение заднего хода, нажать на стержень замка, выступающий в центре рукоятки рычага переключения. Это отжимает защелку и позволяет рычагу захватить ползун заднего хода. Такая защелка применяется также в передаче с четырьмя скоростями с внутренним зацеплением, в которой передача первой скорости применяется только в редких случаях и поэтому выключена защелкой.

Установка рычага для переключения скоростей. Отверстие в картере коробки передач, через которое устанавливаются шестерни, закрывается крышкой, в большинстве случаев поддерживающей как рычаг для переключения скоростей, так и подшипники для ползунов.

Тип рычага, известного под именем «копьеобразного», имеет шаровую опору в верху колонки, отлитую заодно с крышкой. Две половины сферического подшипника сжимаются посредством пружины, и между ними устанавливается шайба с усом, зажатая между чашеобразной верхней половиной подшипника и верхней частью колонки. Ус входит в паз, профрезерованный в шаровой части рычага, что удерживает последний от вращения вокруг его оси.

 


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тут были комменты. RIP!






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