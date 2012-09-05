Натяжение приводного ремня осуществляется автоматически пружиной натяжного устройства. Однако при чрезмерной его вытяжке компенсировать удлинение можно регулировочной гайкой при ослабленных гайках шпилек и вращая гайку по ходу часовой стрелки, перемещают каркасную рамку вместе с блоком вниз вдоль паза В; одновременно вращением гайки удлиняют растяжку.

В приводе ходовой части с одноконтурным вариатором предусмотрена раздельная регулировка натяжения ремней, что позволяет применять ремни с разными допусками на длину, а также заменять ремни не попарно, как это делается в приводе с двухконтурным вариатором на комбайнах «Нива», «Колос» и «Сибиряк», а раздельно. Хотите улучшить освещение автомобиля? На СТО Сar-light.design замена линз в фарах позволит усилить яркость и качество света, а также изменить внешний облик авто.

Изношенный ремень заменяют следующим образом. Отъединяют шланг от штуцера, а растяжку вместе с ушком — от каркасной рамки. Освобождают болты крепления наружной щеки каркасной рамки к внутренней и ослабляют гайки шпилек, и болтов разрезных ушков корпусов подшипников ведущего блока. Оттягивают от ведомой ветви приводного ремня натяжной ролик и фиксируют его болтом. Перемещают ведущий блок вверх вдоль паза В и отводят наружную щеку каркасной рамки на себя. Через образовавшуюся щель извлекают старый и устанавливают новый приводной ремень.

При замене вариаторного ремня сдвигают каркасную рамку с ведущим блоком вправо вдоль паза Б до упора, оттягивают наружную щеку каркасной рамки на себя и в образовавшуюся щель выводят изношенный и вводят новый вариаторный ремень. После замены проводят регулировку натяжения ремней и закручивают гайки шпилек, болтов разрезных ушков корпусов подшипников ведущего блока.

Присоединенной к каркасной рамке растяжкой регулируют положение ведущего блока.

Разборку ведомого блока вариатора следует вести осторожно, так как пружина сжата с большим усилием. Сначала откручивают гайку и снимают блок с вала. Освобождают один болт крепления чашки и на его место вставляют специальный удлиненный болт с гайкой. Затем откручивают диаметрально противоположный болт и на его место также устанавливают второй специальный болт. Навинчивают гайки по удлиненным болтам до упора в чашку. Снимают остальные болты крепления чашки и, поочередно перемещая гайки вдоль удлиненных болтов, разгружают пружину. Дальнейшая разборка блока не вызывает затруднений.