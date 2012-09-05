Пилоты один за другим потянулись в боксы для замены резины. Самым первым рискнул пойти на этот шаг Мартин Брандл (Ligier). Увы, не прошло и круга, как этот англичанин вылетел с трассы. Чуть позже последовал дурному примеру своего товарища по команде и Марк Бланделл, в результате чего «конюшня» Ligier досрочно закончила гонку. Вторым неудачником на сликах стал Джонни Херберт (Lotus), затем почти двадцать секунд мучился в боксах из-за нерасторопности своих механиков Герхард Бергер, чуть меньше его товарищ по команде Ferrari Жан Алези и, наконец, их примеру последовал Дэмон Хилл.

Интересно, что в первой половине гонки этот английский гонщик держался как бы в тени двух трехкратных чемпионов мира и, наверное, он с радостью предвкушал тот желанный миг, когда асфальт на трассе окончательно подсохнет, хотя и не спешил со сменой резины, наблюдая за действиями Сенны. Бразилец, наконец, не выдержал этого давления и после 18 кругов свернул в боксы. Спустя всего 8,31 секунды McLaren Сенны с ревом сорвался с места и вновь выскочил на трассу, но какая-то заминка в действиях непогрешимых обычно механиков все-таки сказалась и отчасти поэтому лидером стал Алэн Прост. Это длилось, впрочем, всего один круг — следом за Сенной он поехал в боксы, где провел почти на секунду меньше, чем бразилец.

Положение на трассе: Сенна—Прост—Хилл—Алези— Барричелло—Шумахер.

Третий этап чемпионата Формулы-1 открыл европейскую серию гонок и имел громкое название гран при Европы. В последний раз Большой Приз Старого Света проводился в 1985 году и поначалу совсем не планировался на этот год.

Наверное, многие знают, что вместо него должен был состояться Гран При Азии на японской трассе Автополис, но из-за финансового краха организаторов вылетел из календаря соревнований. Так что, хотя сам Большой Приз Европы 1993 во многом случаен, зато место его проведения — Донингтон Парк — вполне заслужило право на гонку машин Формулы-!.