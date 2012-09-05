Ремень генератора необходим для передачи крутящего момента, поэтому выход из строя такого элемента, особенно в процессе движения – большая проблема для автомобилиста. Вдали от сервисного центра выполнять все необходимые ремонтные мероприятия, в большинстве случаев, приходится самостоятельно.
Периодичность замены
Инструкция по обслуживанию транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о том, где находится ремень генератора и о сроках его замены. Но периодичность мероприятий может варьировать в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля, наличия сложных разрушающих материал ремня воздействий и других факторов. Типичный признак растянутого ремня – это слышимый свист, сопровождающий запуск двигателя, что обусловлено материалом детали, проскальзывающего по поверхности шкива.
Для проверки уровня натяжения потребуется выполнить нажатие на середину ремня. В норме прогиб составляет 2-3 мм, но при провисании на 4-5 мм, при необходимости, можно попытаться самостоятельно произвести лёгкое подтягивание. Особенно важна такая процедура в дороге, когда, как правило, отсутствует возможность осуществить полноценную замену изделия.
Причины быстрого износа
Чаще всего, ремень генератора сохраняет свою работоспособность на протяжении 60000-85000 км пробега. Существует несколько факторов, негативно влияющих на сохранность изделия:
- условия эксплуатации (пыль, абразивы, химические вещества, температурные перепады);
- сохранность шкивов (биения и деформации, разрушения дорожек и кромочной части);
- срок хранения (естественное старение при нарушении правил хранения изделия);
- уровень натяжения (сильное провисание или чрезмерный натяг изделия).
Немаловажное значение имеют и изначальные характеристики, поэтому предпочтение следует отдавать изделиям, выпускаемым хорошо себя зарекомендовавшими производителями.
Поэтапная инструкция замены
Для проведения самостоятельных ремонтных мероприятий потребуется заглушить двигатель авто и обязательно выполнить отсоединение отрицательного провода от аккумуляторной батареи.
Основные этапы замены:
- открыть капот авто, проверить состояние и натяжение ремня;
- демонтировать изделие при наличии трещин и других повреждений;
- установить новый ремень и аккуратно подтянуть гайки болта натяжителя;
- проверить натяжение замером прогиба изделия под воздействием нагрузки.
Сняв старый ремень, его нужно подвергнуть внимательному осмотру. При выявлении износа с повреждением кромочных или контактных участков, требуется выполнить замену повреждённых шкивов.