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Замена ремня генератора у себя в машине
27 Мая 2020
Теги: авто

Ремень генератора необходим для передачи крутящего момента, поэтому выход из строя такого элемента, особенно в процессе движения – большая проблема для автомобилиста. Вдали от сервисного центра выполнять все необходимые ремонтные мероприятия, в большинстве случаев, приходится самостоятельно.

Периодичность замены

Инструкция по обслуживанию транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о том, где находится ремень генератора и о сроках его замены. Но периодичность мероприятий может варьировать в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля, наличия сложных разрушающих материал ремня воздействий и других факторов. Типичный признак растянутого ремня – это слышимый свист, сопровождающий запуск двигателя, что обусловлено материалом детали, проскальзывающего по поверхности шкива.

Для проверки уровня натяжения потребуется выполнить нажатие на середину ремня. В норме прогиб составляет 2-3 мм, но при провисании на 4-5 мм, при необходимости, можно попытаться самостоятельно произвести лёгкое подтягивание. Особенно важна такая процедура в дороге, когда, как правило, отсутствует возможность осуществить полноценную замену изделия.

Причины быстрого износа

Чаще всего, ремень генератора сохраняет свою работоспособность на протяжении 60000-85000 км пробега. Существует несколько факторов, негативно влияющих на сохранность изделия:

  • условия эксплуатации (пыль, абразивы, химические вещества, температурные перепады);
  • сохранность шкивов (биения и деформации, разрушения дорожек и кромочной части);
  • срок хранения (естественное старение при нарушении правил хранения изделия);
  • уровень натяжения (сильное провисание или чрезмерный натяг изделия).

Немаловажное значение имеют и изначальные характеристики, поэтому предпочтение следует отдавать изделиям, выпускаемым хорошо себя зарекомендовавшими производителями.

Поэтапная инструкция замены

Для проведения самостоятельных ремонтных мероприятий потребуется заглушить двигатель авто и обязательно выполнить отсоединение отрицательного провода от аккумуляторной батареи.

Основные этапы замены:

  • открыть капот авто, проверить состояние и натяжение ремня;
  • демонтировать изделие при наличии трещин и других повреждений;
  • установить новый ремень и аккуратно подтянуть гайки болта натяжителя;
  • проверить натяжение замером прогиба изделия под воздействием нагрузки.

Сняв старый ремень, его нужно подвергнуть внимательному осмотру. При выявлении износа с повреждением кромочных или контактных участков, требуется выполнить замену повреждённых шкивов.

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