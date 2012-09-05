Машина оборудована двумя надувными «подушками безопасности», съемным стереокомбайном (оформленным в виде обычного портативного аппарата со встроенными колонками) и «креномером», т. е. указателем наклона автомобиля в продольном и в поперечном направлен,—прибором, на горных дорогах явно незамеиним. Кстати, Highlander на русский язык переводится как «горец»; анггочане под этим понятием разумеют горцев Шотландии, народ суровый и выносливый, к экстремахъным условиям привычный. В спинку во- дитетъского кресла вмонтирован видеоплейер; правда, непонятно, кому и как его смотреть,—третий пассажир, есл1 он есть, сидит на единственном откидном месте боком, так что напротив него находится не экран на спинке водительского сидения а вышеупомянутая сдвижная дверь.

Обигое подобных «примочек», для серийного производства явно не годящихся, позволяет обозначить перспективный Chevrolet Highlander как «concept truck», т. е. «концептуальный грузовик», созданный с целью изучения реакции публики на будущий серийный пикап Chevrolet/GMC. В своем нынешнем виде Highlander едва то попадет в серию, но по его обгонку уже сейчас можно судить, как будет выглядеть машина, которая в 1994 модельном году заменит пикап текущего образца.