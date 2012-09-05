Среди автомобилистов не утихают споры насчет ATF (Automatic Transmission Fluid). Одни говорят, что его обновлять нужно регулярно даже в дорогих иномарках. Другие настаивают, что есть марки, с которыми замена масла в АКПП не нужна, пока машина на ходу. Но это не так - микрочастицы, воздействие агрессивных сред и естественное старение делают свое дело. Менять рабочую жидкость, пусть и не всегда с одним и тем же интервалом, нужно всем авто, даже моделям концерна Мерседес-Бенц.





Как часто менять

Единого стандарта насчет периодичности нет. Здесь все решают:

Регламент концерна-производителя, выпустившего автомобиль;

Возраст машины;

Марка.

Так, например, Ауди и Мерседес не заявят о старости масла до пяти лет - если куплены новыми. Если машине немецкого производства минимум 5 лет, то меняют каждые 60 000 км. Фирма Aisin, выпускающая автоматические коробки, говорит, что это нужно делать раз в 24 месяца или через каждые 20 000 км. Обязательно меняют масло только что купленным подержанным иномаркам, особенно если те прибыли из Европы или Соединенных Штатов. Лучше не дожидаться тревожных признаков, вроде рывков при возрастании или убывании скорости - часто они свидетельствуют о том, что простая закачка масла ситуацию не исправит, придется менять весь узел, что несопоставимо дороже.





Признаки скорой замены

Часто машина дает понять хозяину, что пора ехать в СТО, даже если предполагаемый километраж еще не отъезжен. Это становится понятно по:

Запаху гари;

Опозданию с переключением скорости;

Рывкам, биению;

Изменению цвета жидкости на более темный;

Пене, пузырькам.

Если замечен хотя бы один симптом, нужно как можно быстрее ехать в автосервис. Корень сбоя может быть не только в масле, но и в самой трансмиссии. Особенно если при ускорении машина сама собой переключается на третью скорость. После диагностики становится ясна картина поломки. После устранения сбоя в коробке можно заменить масло полностью или частично.





Полная или частичная замена

Часто мастера предлагают не закачивать полностью чистое масло в трансмиссию, а "освежить" старое. Такой способ подходит для мелких сбоев. "Освежившись", смотрят, как ведет себя машина. Если улучшение наступило ненадолго и вскоре проявились признаки сбоя, рабочую жидкость меняют вытеснением. Процедура не из просты и делать ее самостоятельно не стоит из-за отсутствия профессионального оборудования и риска залить несоответствующее масло.



