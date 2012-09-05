Пламегаситель представляет собой элемент выхлопной системы транспортного средства. Он устанавливается на место пришедшего в негодность катализатора. Сегодня такой прибор можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Для этого нужно разобраться с возложенными на него задачами.

Изначально стоит разобраться с основным предназначением катализатора. Он выступает в качестве фильтрующего элемента, и выполняет одновременно две основные функции – способствует уменьшению энергии и температуры отработанных газов, поступающих из камеры сгорания, и доведению их состава до экологических стандартов.

Главный недостаток каталитического резонатора заключается в непродолжительном сроке эксплуатации. А если учесть качественные особенности современного топлива – время службы сводится к минимуму. Помимо этого, при изготовлении катализатора применяются редкие металлы, поэтому стоимость нового прибора достаточно высокая.

Максимальная скорость и повышенная температура выброса газов приводят в быстрому забиванию керамических сот, а также выгоранию наполнителя. В результате этого снижается способность катализатора пропускать выхлопные газы, вследствие чего динамика машины уменьшается в несколько раз. В особенности это ощущается при разгоне. Помимо этого наблюдается значительный расход бензина и появление постороннего дребезжащего звука. Таким образом, вышедший из строя резонатор начинает «душить» двигатель своими газами, тем самым забирая несколько лошадиных сил.

Если просто извлечь его из выхлопной системы авто и заменить обычной трубой, уровень шума возрастет в разы. К тому же, не будет понижаться температура отработавших газов. Со временем это спровоцирует быстрый износ остальных элементов выпускной системы. Самым верным решением в этом случае - самостоятельное изготовление пламогасителя и установка его на место пришедшего в негодность элемента.

Преимущества такого способа неоспоримы:

бюджетная стоимость;

долговечность;

максимальная надежность;

увеличение мощности двигателя.

Благодаря прямоточной конструкции пламегасителя, он не станет задерживать газы. Не мешая функционированию двигателя, он все же сможет справиться с возложенными на него задачами – уменьшение энергии и температурного режима газов. Если вы уже передумали, то можно найти ближайший автосервис через 3auto.ru в разделе замена катализатора и поехать туда. Такое решение для многих будет актуальнее исходя из статистики нудач при ремонте автомобиля своими руками.





Изготовление пламегасителя

Для работы потребуются следующие материалы:

2 металлические трубы. Диаметр первой должен соответствовать диаметру выпускной трубы глушителя, другая диаметром побольше.

несколько стальных сеток, используемых для мытья посуды.

На первой трубе по всему кругу и длине необходимо вырезать отверстия с диаметром равным 3 мм. Для этого можно использовать дрель либо газосварку. После вставьте данную трубу по центральной части во вторую трубу с большим диаметром и заварите с одной стороны. Далее растяните стальные ершики по кругу в форме кольца, наденьте на меньшую трубу и плотно протолкните железной планкой до тех пор, пока она не упрется в закрытый конец большой трубы. Выполняйте эту операцию пока последняя сетка не достанет до свободного конца большой трубы. Чтобы полностью заполнить пустое место может понадобиться до 25-26 ершиков.

Теперь загните предварительно подрезанные при помощи болгарки концы большой трубы и обварите их по кругу. Эта позволит предупредить появление посторонних звонких звуков пламегасителя в процессе функционирования двигателя. При необходимости, для улучшения эстетических качеств можно покрыть его серебряной краской. После этого остается вырезать катализатор и установить на его место готовый пламегаситель.



