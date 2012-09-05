Капот автомобиля выполняет сразу несколько очень важных функций:

обеспечение аэродинамики автомобиля — снижает лобовое сопротивление ветра;

эстетические свойства — является «визитной карточкой», по его внешнему виду складывается впечатление о владельце транспортного средства;

защита — предохраняет моторный отсек от проникновения в него посторонних предметов;

тепло- и шумоизоляция салона автомобиля.

По своей важности капот вряд ли уступает двигателю. Однако, вследствие автомобильных аварий или долгой эксплуатации транспортного средства он может перестать выполнять свои функции. В этом случае потребуется замена капота автомобиля.





Последовательность работ

Процесс замены капота состоит из нескольких этапов:

подбор краски и нанесение её на капот;

установка запчасти;

регулировка (при необходимости выполняется замена тросика);

замена запирающего устройства.

Но чтобы выполнить эти операции, капот нужно приобрести, однако это может оказаться не так просто, как кажется на первый взгляд.

Во-первых, сложности могут возникнуть с ассортиментом: далеко не в каждом сервисном центре можно найти модель, подходящую вашему автомобилю.

Во-вторых, трудности связаны с ценовой политикой: многие продавцы, зная проблемы приобретения такой детали кузова, умышленно завышают цены.





Где оформить заказ?

Эти сложности возникнут только в том случае, если приобретать деталь в России, но есть и альтернативный вариант.

Например, при помощи FastBox можно доставить капот из Польши. Приобретение запчастей через посредника за границей будет стоить гораздо дешевле, так как в этом случае исключаются накрутки длинной цепочки перекупщиков.

Высокое качество продукции гарантировано: в этом случае вероятность приобретения фальсифицированной или бывшей в употреблении детали равна нулю.

Что касается ассортимента, через посредника можно доставить из-за границы капот для любой марки автомобиля — российской или иностранной. Можно не волноваться по поводу доставки: товар тщательно упаковывается, благодаря чему сохраняется в целости.

Все, что нужно со стороны клиента — только выбрать марку автомобиля и оформить заявку на доставку. Так можно купить одну или несколько единиц товара, а значит, услуга будет интересна рядовым автовладельцам и сервисным центрам, специализирующимся на ремонте и обслуживании автомобилей.



