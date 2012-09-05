Капот автомобиля выполняет сразу несколько очень важных функций:
- обеспечение аэродинамики автомобиля — снижает лобовое сопротивление ветра;
- эстетические свойства — является «визитной карточкой», по его внешнему виду складывается впечатление о владельце транспортного средства;
- защита — предохраняет моторный отсек от проникновения в него посторонних предметов;
- тепло- и шумоизоляция салона автомобиля.
По своей важности капот вряд ли уступает двигателю. Однако, вследствие автомобильных аварий или долгой эксплуатации транспортного средства он может перестать выполнять свои функции. В этом случае потребуется замена капота автомобиля.
Последовательность работ
Процесс замены капота состоит из нескольких этапов:
- подбор краски и нанесение её на капот;
- установка запчасти;
- регулировка (при необходимости выполняется замена тросика);
- замена запирающего устройства.
Но чтобы выполнить эти операции, капот нужно приобрести, однако это может оказаться не так просто, как кажется на первый взгляд.
Во-первых, сложности могут возникнуть с ассортиментом: далеко не в каждом сервисном центре можно найти модель, подходящую вашему автомобилю.
Во-вторых, трудности связаны с ценовой политикой: многие продавцы, зная проблемы приобретения такой детали кузова, умышленно завышают цены.
Где оформить заказ?
Эти сложности возникнут только в том случае, если приобретать деталь в России, но есть и альтернативный вариант.
Например, при помощи FastBox можно доставить капот из Польши. Приобретение запчастей через посредника за границей будет стоить гораздо дешевле, так как в этом случае исключаются накрутки длинной цепочки перекупщиков.
Высокое качество продукции гарантировано: в этом случае вероятность приобретения фальсифицированной или бывшей в употреблении детали равна нулю.
Что касается ассортимента, через посредника можно доставить из-за границы капот для любой марки автомобиля — российской или иностранной. Можно не волноваться по поводу доставки: товар тщательно упаковывается, благодаря чему сохраняется в целости.
Все, что нужно со стороны клиента — только выбрать марку автомобиля и оформить заявку на доставку. Так можно купить одну или несколько единиц товара, а значит, услуга будет интересна рядовым автовладельцам и сервисным центрам, специализирующимся на ремонте и обслуживании автомобилей.