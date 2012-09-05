Если у вас автомобиль стандарта Euro-3 или выше, со временем непременно столкнетесь с необходимостью замены каталитического нейтрализатора. Данная установка входит в штатную заводскую комплектацию и отвечает за очищение выхлопов до норм, установленных в рамках экологической безопасности. Однако со временем катализатор выходит из строя. Причин этого несколько. Наиболее часто деталь повреждается по причине использования автовладельцем плохо очищенного, некачественного топлива, содержащего огромное количество присадок. Но каталитический нейтрализатор отказывает и по другим причинам.



Среди таких причин необходимо выделить длительную эксплуатацию и большой пробег автотранспортного средства. В таких случаях катализатор просто отработал рабочий ресурс и нуждается в скорейшем удалении. Причиной также может стать неисправность системы зажигание, попадание ГСМ из двигателя или разрушение керамических частей. Установить износ модуля можно по разным признакам. Первой из них является медленный разгон авто и запоздалый отзыв на нажатие газовой педали. Водитель может ощутить некоторое сопротивление. Тревогу следует бить и в случае появления надписи CheckEngine на панели приборов. Она будет показывать ошибки P0420—P0430. В выхлопной системе или ДВС появляются шумы, а последний быстро перегревается. Также замена катализатора в Москве потребуется, если ваше авто будет поглощать больше масла и топлива.



Любая из вышеперечисленных причин является для автовладельца сигналом для удаления каталитического нейтрализатора. Однако оставлять машину без очистной установки нельзя. Поэтому актуальность обретает вопрос, на что его можно заменить. Если вы решите приобрести новый катализатор и заменить старый, придется приготовиться к большим расходам. Обойдется такая деталь дорого, плюс - расходы на установку. Следовательно, подавляющее большинство автомобилистов отказывается от такой идеи. Второй вариант - это замена каталитического нейтрализатора пламегасителем. Данное приспособление является нештатной деталью выхлопной системы.



Пламегаситель работает иначе, чем катализатор, однако имеет ряд достоинств. Он способен снизить температуру выхлопов, уменьшить давление и снизить нагрузки на глушитель, гофру и резонатор. Это помогает увеличить эксплуатационный срок перечисленных запчастей. Кроме этого в автомобилях с установленными пламегасителями стабилизируется работа двигателя. Следует отметить, что замена нейтрализатора на пламегаситель не устранит с панели надпись CheckEngine. Этот сигнал подается лямбда-зондами - кислородными датчиками, установленными перед и после каталитического нейтрализатора. Следовательно, они также нуждаются в удалении вместе с автокатом. Вместо них нужно установить обманку. Только после этого надпись ошибки полностью исчезнет с экрана приборной панели.

