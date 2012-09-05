Необходимость в обеспечении охлаждающего контура в целях рассеяния в системе охлаждения двигателя тепла, генерируемого замедлителем, для чего используется масляный водяной теплообменник:

относительная сложность конструкции; малая масса замедлителя, который непосредственно закреплен на коробке передач;

высокое удельное тормозное усилие; сверхчувствительное управление тормозным моментом;

при разработке замедлителя должны приниматься во внимание вентиляционные потери невключенного замедлителя. В гидродинамическом вторичном замедлителе можно получить почти постоянный тормозной момент в пределах широкого диапазона скорости вращения трансмиссионного вала. Немного ниже 1000 мин-1 тормозной момент резко уменьшается. В результате такой характеристики стандартные гидродинамические замедлители особенно подходят для использования на высокоскоростных транспортных средствах.

В современных конструкциях вторичных замедлителей характеристика тормозного момента улучшается путем обеспечения более высоких величин тормозных моментов при низких скоростях вращения вала с помощью зубчатой передачи с передаточным числом, приблизительно равным 1:2 («усиленный замедлитель»).

Максимальная мощность охлаждения современных дизельных двигателей приблизительно составляет 300 кВт. Из-за связи систем охлаждения двигателя и замедлителя существует некоторый риск перегрева обоих агрегатов, если не предпринимаются дополнительные меры предосторожности. По этой причине используются термопереключатели для ограничения тормозной силы замедлителя с целью обеспечения теплового равновесия.