Всесезонное полусинтетическое шторное масло ТНК СУПЕР ОЙЛ 10W-4O разработано по усовершенствованной формуле SOFT SYNT включающее в себе высококачественные базовые масла, синтетический (полиальфаонефиновый) компонент и пакет самых современных присадок. Рекомендовано для применение как в карбюраторных, такие инжекторных бензиновых двигателях Может применяться в дизельных двигателях. Обладает повышенными противоизносными, антипенными и моющими свойствами.

Увы, здесь кончается блаженство. Вскоре после Ровно дорога сужается, движение тут — по полосе в каждую сторону, обгон уже не так приволен и трасса не так ровна... И все же терпимо, если бы не огромное количество сел придорожных. Вроде бы и разогнаться можно — ан не тут то было. И окрестный люд пугать не желательно, и прочие неприятности возможны. Местность тут холмистая, дорога идет по таким себе впадинам, в которых очень комфортно чувствуют себя сотрудники ГАИ с радарами. Выскочил ты из-за горки — и готов.

Броды, а вот уж и указатель «Дубляны». А дальше — вещь довольно неожиданная. Едешь по этим самым Дублянам, и вдруг оказывается, что ты уже давно... во Львове. Никаких стел и даже указателей: пригород плавно перетекает в город.