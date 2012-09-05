Непредвиденные и нежелательные ситуации на дорогах возникают постоянно. ДТП, внезапный выход из строя важнейших узлов и систем автотранспортных средств или же остановка спецтехники вызывает огромные проблемы для водителей и операторов. В подобных случаях единственным выходом является обращение в компанию Экспресс Эвакуатор. Здесь можно заказать эвакуацию любого автотранспортного средства или спецтехники не только по Киеву, но и по всей Украине. Кроме этого компания предоставляет техпомощь в круглосуточном режиме непосредственно на автомагистралях.



В Эксппресс Эвакуатор можно заказать автоэвакуатор - express-evakuator.com.ua по наиболее доступным тарифам. Постоянные заказчики и партнеры компании смогут воспользоваться гибкой системой скидок. В каждом регионе страны компания имеет свои эвакуаторы. Для перевозки сельскохозяйственной техники используются специальные краны-манипуляторы. А в случае возникновения проблем на дорогах, компания высылает соответствующий транспорт. Автопарк Экспресс Эвакуатор находится в постоянной готовности. Также здесь можно заказать негабаритные перевозки разной сложности. Техника компании может перевозить до ста тонн грузов по всей стране.



Эвакуаторы сегодня считаются наиболее востребованным видом спецтехники. Проектировка столичных дорог выполнялась без учета современных нагрузок и интенсивности движения. Неправильно припаркованный автомобиль или же ДТП вызывает настоящий коллапс на автомагистралях. Единственным решением подобных проблем является вызов эвакуатора. С их помощью можно перемещать даже тяжелую технику, выполнять мелкий ремонт и даже доставлять негабаритные грузы. Эвакуаторы относятся к особому виду спецтехники. Они имеют большие платформы и отличаются большой грузоподъемности. Оснащены эвакуаторы соответствующим оборудованием, выполняющим принудительную погрузку. Это лебедка или кран-манипулятор.



Существуют модели большой грузоподъемности. Они отличаются низким клиренсом платформы. Благодаря такой конструкционной особенности, снижается центр тяжести в процессе перевозки грузов. Следовательно, транспортное средство безопасно безопасно маневрирует даже по загруженным столичным автомагистралям. В распоряжении Экспресс Эвакуатор огромный модельный ряд эвакуаторов. Благодаря этому заказчик сможет подобрать оптимальную модификацию в зависимости от стоящих перед ним задач и проблем. На такой технике можно перевозить строительную, сельскохозяйственную спецтехнику или легковые автомашины без каких-либо осложнений. Кроме ДТП или поломок эвакуаторы используются для доставки транспортных средств в автосалоны или же перевозки негабаритных грузов. На таких агрегатах можно транспортировать даже тяжелую гусеничную спецтехнику.

