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Займ под залог авто, как альтернатива кредиту в банке
1 Апреля 2017

Займ под автомобиль – это кредит, выданный под залог имущества, в данном случае автомобиля. Данную программу предлагают крупные автомобильные ломбарды Москвы, работающие в круглосуточном режиме. Этот вид кредитования пользуется огромным спросом у владельцев транспортных средств. И не удивительно: автовладелец получает возможность поправить материальное положение в любое время дня и ночи, имея на руках минимальный пакет документов.

Как оформляется займ под залог автомобиля?

Большинство крупных автоломбардов Москвы оказывают услугу в режиме 24/365. Это значит, что в любое время можно подъехать на площадку компании для заключения сделки. Здесь специалисты проводят технический осмотр ТС, изучают документы владельца и озвучивают возможную сумму автозайма.

Далее подписывается договор займа и стороны получают каждая свое: автовладелец – наличные средства, а автоломбард – оставляет автомобиль под залог для покрытия рисков.

Чем автозайм отличается от кредита в банке?

В случае с банковским кредитом, залогом возврата которого является автомобиль,  само транспортное средство остается в пользовании владельца. В этом заключается единственное преимущество сотрудничества. В остальном договор с автоломбардом намного выгоднее. Посудите сами:

  1. При оформлении займа под автомобиль в банке проводится тщательная проверка платежеспособности соискателя. Несмотря на наличие залогового имущества в кредитный комитет необходимо представить для изучения справки о доходах и составе семьи, месте проживания. Может потребоваться согласие супруги (при ее наличии) или поручителя. В автоломбарде требования к потенциальному заемщику минимальные. Никаких документов, кроме ПТС и свидетельства о регистрации авто не требуется.
  2. Даже если предоставить в банк все необходимые документы, не стоит рассчитывать на большую сумму кредита, она будет ниже на 15-20%, чем в случае  оформления автозайма в автоломбарде на условиях постановки машины на площадку компании.
  3. Обязательным условием оформления автомобиля под залог является наличие КАСКО. Если транспортное средство не застраховано, то банк не будет даже рассматривать заявку на выдачу кредита. В автоломбарде услуга страхования является сопутствующей, поэтому оформить формальности можно быстро и на месте.

Условия займа под залог авто

Ну и нельзя не сказать об одном из важных достоинств автоломбардов – возможностью «управлять» займом под авто. Клиенту предлагается самому выбрать график погашения займа. Например, можно ежемесячно оплачивать только проценты, а основную сумму займа выплатить в конце срока действия договора. Что касается продолжительности автозайма, то она, как правило, ограничивается одним годом. При добросовестном погашении процентов ломбарды всегда идут навстречу клиенту, если он просит продления контракта. 

Это общие, характерные условия оформления авто под залог в большинстве автоломбардов Москвы, но  они могут незначительно отличаться в зависимости от политики конкретной компании. Узнать более подробно о программе можно в той компании, которую вы выбрали в качестве партнера. 

 


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